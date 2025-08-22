8 frutas ricas em vitamina C e os benefícios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A vitamina C é um micronutriente essencial para o nosso organismo, que não consegue produzi-la e, por isso, precisa estar presente na alimentação. Quando pensamos em frutas ricas nessa vitamina, lembramos de imediato da laranja, do limão e da tangerina. No entanto, há frutas com teores ainda mais elevados de vitamina C, que muitas vezes nem nos vêm à mente ou permanecem desconhecidas em razão de sua regionalidade. A seguir, confira algumas delas!

Frutas ricas em vitamina C

Acerola: um fruto pequeno, geralmente vermelho, e com sabor ácido, a acerola tem cerca de 1505 mg de vitamina C a cada 100 g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A quantidade é superior a frutos conhecidos por serem ricos no nutriente, como laranja — 47,3 — limão — 129 — e tangerina — 48,8.

Embora possam existir pequenas variações relacionadas à variedade ou ao grau de maturação, outras frutas também se destacam por serem ricas em vitamina C. Alguns exemplos, ainda de acordo com informações da TBCA, incluem:

Caju: 257 mg por 100 g; Goiaba: 89,9 mg por 100 g; Kiwi: 70,8 mg por 100 g; Morango: 69,8 mg por 100 g; Mamão: formosa 78,5 papaia 81,4 por 100 g; Manga: palmer 65,5 haden 17,4 por 100 g;

Camu-camu: pesquisas científicas acrescentam ainda à lista o camu-camu, fruto típico da Amazônia, pequeno, arredondado e de cor roxa-avermelhada, semelhante à cereja quando maduro e de sabor extremamente ácido. Segundo o estudo “Aromatic and nutritional profile of an Amazonian autochthonous species, Caramuri Pouteria elegans (A.DC.) Baehni”, publicado no Journal of Food Properties, essa fruta apresenta 143,08 mg de vitamina C a cada 100 g.

Benefícios da vitamina C para saúde

Para além da alta concentração de vitamina C, essas frutas oferecem um conjunto de nutrientes que potencializam seus efeitos no organismo. Nesse sentido, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho — médico nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) — ressalta:

“Geralmente essas frutas combinam vitamina C com antioxidantes, fibras e minerais, criando um efeito sinérgico para melhorar a saúde da pele, proteger o coração, estimular o funcionamento intestinal e fortalecer as defesas do organismo. Por isso devem fazer parte da nossa dieta sempre, para que o sistema imunológico esteja preparado para possíveis infecções, como gripes e resfriados. Estudos mostram que, para quem consome vitamina C regularmente, os sintomas destas enfermidades tendem a durar menos tempo”, conta o especialista.

Abaixo, o Dr. Durval Ribas Filho detalha os benefícios da vitamina C para a saúde:

Dose certa : segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária para adultos é de 90 mg, para homens, e 75 mg, para mulheres;

: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária para adultos é de 90 mg, para homens, e 75 mg, para mulheres; Mais força para o sistema imunológico : aumenta a resistência do organismo ao estimular a produção e a eficácia dos glóbulos brancos, células que atacam vírus e bactérias , ação importante no combate a infecções;

: aumenta a resistência do organismo ao estimular a produção e a eficácia dos glóbulos brancos, células que atacam , ação importante no combate a infecções; Antioxidante poderoso : auxilia na neutralização dos radicais livres, que causam danos às células, e contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas;

: auxilia na neutralização dos radicais livres, que causam danos às células, e contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas; Essencial na produção de colágeno : Tem papel importante na formação do colágeno, fundamental para a saúde da pele, ossos, tendões, cartilagens e vasos sanguíneos. Em problemas respiratórios, ajuda a reparar as mucosas da garganta e do nariz;

: Tem papel importante na formação do colágeno, fundamental para a saúde da pele, ossos, tendões, cartilagens e vasos sanguíneos. Em problemas respiratórios, ajuda a reparar as mucosas da garganta e do nariz; Mais absorção de ferro : facilita a absorção do ferro não-heme (de origem vegetal), o que fortalece a produção de hemoglobina — responsável pelo transporte de oxigênio para as células — essencial durante a recuperação de gripes e na prevenção da anemia;

: facilita a absorção do ferro não-heme (de origem vegetal), o que fortalece a produção de hemoglobina — responsável pelo transporte de oxigênio para as células — essencial durante a recuperação de gripes e na prevenção da anemia; Ação anti-inflamatória : pode diminuir o risco de inflamações e auxiliar na recuperação de lesões;

: pode diminuir o risco de inflamações e auxiliar na recuperação de lesões; Aliada do coração : protege a saúde cardiovascular ao ajudar a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos;

: protege a saúde cardiovascular ao ajudar a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos; Melhor cicatrização: auxilia na reparação dos tecidos em feridas e queimaduras.

Consumir frutas e verduras frescas evita que a vitamina C seja degradada (Imagem: baibaz | Shutterstock)

Como aproveitar o nutriente?

Prefira consumir frutas e verduras frescas e cruas: a vitamina C é muito sensível à luz, ao oxigênio e ao calor. Quando os alimentos são cozidos ou ficam expostos a altas temperaturas por muito tempo, o nutriente tende a se degradar;

a vitamina C é muito sensível à luz, ao oxigênio e ao calor. Quando os alimentos são cozidos ou ficam expostos a altas temperaturas por muito tempo, o nutriente tende a se degradar; Beba sucos naturais feitos na hora : sucos frescos preservam a vitamina; já os industrializados perdem muito do nutriente no processamento e armazenamento;

: sucos frescos preservam a vitamina; já os industrializados perdem muito do nutriente no processamento e armazenamento; Evite aquecer demais os alimentos : se precisar cozinhar, escolha métodos mais rápidos, como o vapor, para minimizar as perdas das propriedades benéficas da vitamina C;

: se precisar cozinhar, escolha métodos mais rápidos, como o vapor, para minimizar as perdas das propriedades benéficas da vitamina C; Não descasque as frutas : sempre que possível, apenas higienize-as. Muitas cascas são ricas em antioxidantes e fibras, que potencializam a ação da vitamina C.

: sempre que possível, apenas higienize-as. Muitas cascas são ricas em antioxidantes e fibras, que potencializam a ação da vitamina C. Combine com alimentos ricos em ferro vegetal : assim, potencializa-se a absorção do ferro, como suco de laranja com feijão ou lentilha;

: assim, potencializa-se a absorção do ferro, como suco de laranja com feijão ou lentilha; Não armazene sucos e frutas cortadas por longos períodos: a vitamina C oxida rapidamente quando exposta ao ar.

Por Edna Vairoletti