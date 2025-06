8 filmes para entender a luta LGBTQIAPN+

A luta pelos direitos LGBTQIAPN+ é uma jornada rica e complexa, marcada por desafios, resistências e conquistas. Para entender melhor essa trajetória, o cinema é um poderoso meio de reflexão e empatia, permitindo que as histórias e as experiências dessa comunidade sejam amplamente conhecidas e reconhecidas.

A seguir, apresentamos oito filmes essenciais que capturam diferentes aspectos da luta LGBTQIAPN+, desde momentos históricos cruciais até batalhas pessoais e coletivas por igualdade e aceitação. Confira!

1. Milk: A voz da igualdade (2008)

“Milk: A voz da igualdade” mostra a jornada de Harvey Milk, o primeiro homem abertamente gay a ser eleito para um cargo público nos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

O longa conta a história real de Harvey Milk (Sean Penn), o primeiro homem abertamente gay eleito a um cargo público nos Estados Unidos. O filme acompanha sua trajetória desde a chegada a San Francisco, passando pelo ativismo fervoroso durante a luta pelos direitos civis nos anos 1970. Ele se torna uma figura central na mobilização da comunidade LGBTQIAPN+.

Ao mesmo tempo em que enfrenta ameaças e ataques políticos, ele constrói alianças com diversos grupos marginalizados e transforma a Castro Street em um símbolo de resistência e orgulho. O filme também retrata seus relacionamentos afetivos e seu confronto com Dan White (Josh Brolin), colega político cuja intolerância culmina em consequências trágicas.

Onde assistir: Prime Vídeo, Apple TV e YouTube.

2. The normal heart (2014)

“The normal heart” retrata a crise do HIV/AIDS na cidade de Nova York durante os anos 1980 (Imagem: Reprodução digital | HBO Premiere Films)

Dirigido por Ryan Murphy, “The Normal Heart” é um drama baseado na peça autobiográfica de Larry Kramer. O filme retrata a crise do HIV/AIDS na cidade de Nova York durante os anos 1980, focando na luta de ativistas e médicos para trazer visibilidade e resposta à epidemia devastadora. A história segue Ned Weeks (Mark Ruffalo), um escritor e ativista gay, que testemunha o impacto da doença em sua comunidade e se torna um fervoroso defensor dos direitos e da saúde dos homens gays. Com uma narrativa emocionante e envolvente, a obra destaca os estigmas da época e a urgência por ação.

Onde assistir: Prime Video e Max.

3. Stonewall: Onde o orgulho começou (2015)

“Stonewall: Onde o orgulho começou” retrata a história de um jovem gay que, após ser expulso de casa, descobre novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta (Imagem: Reprodução digital | Centropolis Entertainment)

Dirigido por Roland Emmerich, o filme “Stonewall: Onde o orgulho começou” retrata a história do jovem Danny Winter (Jeremy Irvine), que, após ser expulso de casa pelo pai por ser gay (em 1960), se muda do interior para Nova York. Na cidade grande, ele é acolhido por um grupo LGBTQIAPN+ e descobre novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta, como a violência e a repressão policial.

O longa retrata a manifestação de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros na conhecida Revolta de Stonewall (contra a polícia de Nova York), que resultou no surgimento da Parada Gay, festival que se espalhou ao redor do mundo.

Onde assistir: Prime Video e Telecine.

4. Amor por direito (2015)

“Amor por direito” narra a história de uma policial com câncer terminal que luta para conseguir o direito da sua parceira receber a sua pensão (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

Estrelado por Julianne Moore e Elliot Page, “Amor por direito” narra a emocionante história de Laurel Hester, uma policial de Nova Jersey diagnosticada com câncer terminal. Após anos de serviço dedicados à comunidade, ela deseja assegurar seus benefícios de pensão para sua parceira Stacie Andree.

No entanto, ela enfrenta obstáculos legais devido à falta de reconhecimento do relacionamento homoafetivo. Com a ajuda de seu colega policial Dane Wells (Michael Shannon) e do ativista Steven Goldstein (Steve Carell), a protagonista trava uma batalha pública e emocional por justiça e igualdade, lutando contra um sistema que nega direitos fundamentais com base na orientação sexual.

Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. Carol (2015)

No filme “Carol”, Therese e Carol precisam lidar com preconceito e ameaças ao seu relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Mares Filmes)

Ambientado nos anos 1950, o filme acompanha o romance entre Therese (Rooney Mara), uma jovem fotógrafa que trabalha em uma loja de departamentos, e Carol (Cate Blanchett), uma mulher elegante que enfrenta um divórcio conturbado. Quando se conhecem por acaso, nasce entre elas uma conexão intensa e proibida. À medida que viajam juntas e se aproximam, precisam lidar com o preconceito da sociedade, as chantagens do ex-marido de Carol, que ameaça tirar a guarda da filha, e seus próprios medos sobre o futuro. É uma história delicada e emocionante sobre desejo, coragem e o preço de viver a verdade em uma época repressiva.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

6. Moonlight: Sob a luz do luar (2016)

“Moonlight: Sob a luz do luar” narra a trajetória de um jovem negro que vive em um bairro violento enquanto descobre a própria identidade (Imagem: Reprodução digital | A24 e Plan B Entertainment Pastel Productions)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2017, “Moonlight: Sob a luz do luar”, de Tarell Alvin McCraney, conta a história de Chiron (Trevante Rhodes), um jovem negro que cresce em um bairro violento de Miami. Dividido em três capítulos, o filme acompanha a infância, a adolescência e a vida adulta do protagonista, explorando as suas lutas de identidade, sexualidade e pertencimento. Além disso, explora com profundidade as suas emoções, revelando as dificuldades de tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

7. Rafiki (2018)

“Rafiki” conta a história de duas amigas quenianas que se apaixonam e têm que enfrentar o preconceito da sociedade (Imagem: Reprodução digital | IPECINE)

Com roteiro de Wanuri Kahiu e Jenna Bass, “Rafiki” conta a história de Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva), duas jovens quenianas amigas cujas famílias são rivais políticas. As garotas se apoiam na busca por seus sonhos, e a relação de amizade se transforma em um romance em plena sociedade conservadora, extremamente homofóbica e violenta. Elas decidem viver essa paixão às escondidas, desafiando a sociedade queniana.

Onde assistir: YouTube, Prime Video e Telecine.

8. Súplicas atendidas: Os arquivos de Capote (2019)

“Súplicas atendidas: os arquivos de Capote” mergulha na vida e na obra de Truman Capote (Imagem: Reprodução digital | Altitude)

O documentário mergulha na vida e obra do renomado escritor Truman Capote. Focado em seu polêmico romance inacabado “Súplicas atendidas”, o filme explora como Capote expôs os segredos da elite nova-iorquina dos anos 1970, resultando em um escândalo que abalou sua carreira e vida pessoal. Por meio de entrevistas, imagens de arquivo e análises literárias, a produção revela a complexidade dele como autor e figura pública, destacando seu brilhantismo literário e as controvérsias que o cercaram.

Onde assistir: Prime Video, Globoplay e Google Play Filmes e TV.