O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma das datas mais aguardadas pelos amantes de medo, mistério e diversão. Além das tradicionais fantasias e dos doces distribuídos nas brincadeiras de “gostosuras ou travessuras”, a data também é marcada por decorações temáticas e filmes icônicos que exploram o clima sombrio e divertido da ocasião. Há produções para todos os gostos e idades — de histórias leves e engraçadas para toda a família até enredos de arrepiar para quem gosta de uma boa dose de sustos.

A seguir, confira 8 filmes de Halloween para toda a família!

1. Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice (2024)

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” acompanha o terror da família Deetz quando o fantasma Beetlejuice retorna ao mundo dos vivos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Dirigido por Tim Burton, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” é uma sequência de “Os Fantasmas Se Divertem”, lançado em 1988, e traz de volta nomes que estiveram presentes na obra original, além de novas estrelas, como Jenna Ortega. Na produção, o público é levado à misteriosa casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se reúnem após uma tragédia inesperada.

Lydia Deetz (Winona Ryder), agora adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), tenta lidar com o luto e as mudanças em sua vida. No entanto, tudo muda quando a jovem, curiosa e introspectiva, decide explorar o sótão da casa e encontra uma antiga maquete. Ao abri-la, ela acaba reativando — sem querer — o portal para o mundo dos mortos, libertando o fantasma Beetlejuice (Michael Keaton). Assim, mais uma vez, o caos toma conta da família Deetz, que precisa se unir para enfrentar o temido vilão.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV.

2. Mansão Mal-Assombrada (2023)

“Mansão Mal-Assombrada” narra a história de uma viúva e seu filho, que se mudam para uma casa repleta de espíritos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Dirigido por Justin Simien, “Mansão Mal-Assombrada” é inspirado na atração clássica do parque temático da Disney e narra a história de Gabbie (Rosario Dawson), uma mãe solteira que se muda com o filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans. Na residência, a família pretende começar uma nova vida, mas logo percebe que o local tem algo de errado e pode ser mal-assombrado.

Para livrar o lar dos espíritos, é procurada ajuda com o padre Kent (Owen Wilson). Porém, como a missão exige reforços, os membros da família também contam com a ajuda de uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador, que juntos fazem de tudo para livrar a casa dos espíritos malignos.

Onde assistir: Disney+.

3. A Maldição de Bridge Hollow (2022)

“A Maldição de Bridge Hollow” narra a história de uma família que tenta combater um espírito travesso que dá vida às decorações de Halloween (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Protagonizado por Marlon Wayans, “A Maldição de Bridge Hollow” faz parte dos clássicos filmes da sessão da tarde e mescla terror e comédia. Na trama, a família de Howard Gordon, um professor de ciências cético que só acredita no que pode ser comprovado cientificamente, se muda de Nova York para uma cidade pequena chamada Bridge Hollow, considerada a mais segura do país.

Ao chegar no local, a família percebe que os vizinhos adoram o Halloween e que investem em decorações glamourosas, o que não agrada a Howard. Porém, a sua filha, Sidney (Priah Fergunson), de 14 anos, acaba se envolvendo em um dos mitos de Dia das Bruxas e desperta sem querer um espírito travesso, que faz com que as decorações ganhem vida. Para evitar o caos na cidade, ela precisa se juntar ao cético pai para arrumar a bagunça do espírito arteiro.

Onde assistir: Netflix.

4. Noitários de Arrepiar (2021)

“Noitários de Arrepiar” conta a história de um menino que ama contos de terror e precisa utilizá-los para se salvar de uma bruxa malvada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Um típico filme de fantasia que mescla terror com aventura, a produção roteirizada por Tobias Iaconis acompanha a história de Alex (Winslow Fegley), um garoto que adora histórias de terror. Em certo dia, ele é capturado por uma bruxa malvada (Krysten Ritter) e aprisionado em um apartamento em Nova York.

No local, o jovem conhece Yasmin (Lydia Jewett), que também está presa, e descobre que precisa contar uma história horripilante a cada noite para salvar a vida dele. Então, o garoto luta para sobreviver enquanto elabora um plano com a menina para fugir da temida vilã.

Onde assistir: Netflix.

5. Manual de Caça a Monstros (2020)

“Manual de Caça a Monstros” conta a história de uma jovem que tenta resgatar um menino sequestrado por monstros (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Um filme legal para assistir com as crianças, “Manual de Caça a Monstros” narra a história de Kelly Ferguson (Tamara Smart), uma jovem cheia de medos que está trabalhando como babá pela primeira vez, cuidando do filho da chefe de sua mãe. Tudo corre bem, até que o menino é sequestrado por uma legião de monstros. Na tentativa de salvá-lo, Kelly conhece uma organização secreta de corajosas babás que protegem as crianças dos monstros. Ao lado do grupo, ela embarca em uma jornada repleta de aventuras para recuperar o menino.

Onde assistir: Netflix.

6. Meu Amigo Vampiro (2017)

“Meu Amigo Vampiro” aborda a trajetória de um vampiro que busca novas aventuras (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Dirigido por Richard Claus e Karsten Kiilerich, a animação narra a história de Rudolph, um vampiro entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, que decide viajar ao mundo dos humanos para desbravar novas experiências.

Durante a jornada, ele conhece Tony, um adolescente de 12 anos apaixonado por histórias vampirescas. Juntos, eles iniciam uma improvável amizade. No entanto, eles não imaginam que um perigoso caçador está atrás do vampiro e pretende capturá-lo a todo custo.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

7. A Casa Monstro (2006)

“A Casa Monstro” conta a história das aventuras de três crianças contra uma casa mal-assombrada (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures e Sony Pictures Entertainment)

Um clássico do Halloween, este é um dos filmes que não poderia faltar na lista, especialmente por combinar terror e comédia em uma animação para toda a família. Na trama, DJ Walters (Mitchel Musso), um adolescente de 12 anos, acredita haver algo de estranho na casa do velho Nebbercracker (Steve Buscemi), localizada do outro lado da rua, pois tudo que passa perto do local desaparece.

Motivado pelo mistério e às vésperas do Dia das Bruxas, o menino decide se arriscar e confrontar a casa. Assim, com o seu amigo Chowder (Sam Lester), ele deixa uma bola de basquete cair no quintal de Nebbercracker, que some imediatamente. Logo em seguida, a casa tenta devorar Jenny (Spencer Locke), que é salva pelos meninos.

Eles tentam avisar a vizinhança sobre o perigo, mas ninguém acredita. Então, eles precisam recorrer a Skull (Jon Heder), um preparador de pizza conhecido por ter jogado videogame 4 dias seguidos, que acredita que o local foi dominado por uma alma humana e que o único meio de acabar com o perigo é acertando o coração da casa.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV.

8. O Estranho Mundo de Jack (1993)

“O Estranho Mundo de Jack” mostra os efeitos de juntar o Natal e o Halloween após Jack roubar o Papai-Noel (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mais um filme da categoria animação, a produção aborda outro lado curioso do Dia das Bruxas. No filme, Jack Skellington (Chris Sarandon), um ser que vive cercado por criaturas fantásticas na Cidade do Halloween, está prestes a planejar a festa do ano seguinte. Cansado de fazer a mesma coisa todos os anos, ele decide romper a fronteira da cidade e se aventurar na floresta, onde encontra alguns portais que o leva para diferentes tipos de festividades, incluindo o Natal, que o encanta.

Ao retornar para a Cidade do Halloween, ainda sem entender o que viu, ele convence os cidadãos a sequestrar o Papai-Noel (Edward Ivory) e fazerem o próprio Natal. Sally (Catherine O’Hara), namorada de Jack, tenta conhecê-los do contrário, mas não é ouvida. Logo, coisas terríveis acontecem e eles percebem que a jovem está certa.

Onde assistir: Disney+.