8 especialidades veterinárias e quando procurar cada uma delas

O médico-veterinário desempenha um papel essencial na saúde dos animais de estimação, prevenindo, diagnosticando e tratando doenças para garantir qualidade de vida. Assim como a medicina humana, a veterinária conta com especialidades que atendem às necessidades específicas dos pets.

Atualmente, são reconhecidas 17 especialidades pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), órgão que normatiza a titulação de especialista em Medicina Veterinária e Zootecnia. Para obter o título, o veterinário precisa se submeter às provas elaboradas por entidades habilitadas pelo CFMV.

Neste contexto, saber qual profissional procurar em diferentes situações pode evitar complicações, garantir diagnósticos precisos e proporcionar tratamentos mais eficazes aos animais. A seguir, conheça algumas das especialidades veterinárias e saiba quando é indicado buscar cada serviço!

1. Cardiologia

A cardiologia veterinária se dedica ao diagnóstico e tratamento de problemas relacionados ao coração, como sopros cardíacos, arritmias e insuficiência cardíaca. Raças como poodle e chihuahua, além de cães e gatos idosos, estão entre os mais vulneráveis a doenças cardíacas. Caso perceba sintomas como cansaço excessivo, tosse ou desmaios, é importante consultar um cardiologista veterinário para diagnóstico e tratamento adequado.

2. Dermatologia

A dermatologia trata de problemas que afetam a pele, pelos e unhas dos animais, como dermatites, alergias, fungos e parasitas. É importante buscar um dermatologista ao notar coceiras persistentes, quedas excessivas de pelo ou feridas na pele. Esse especialista pode realizar testes para detectar a origem do problema e indicar o tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida do pet.

3. Oncologia

Com o aumento da expectativa de vida dos pets, o diagnóstico de câncer se tornou mais comum. Oncologistas veterinários são responsáveis por identificar e tratar diferentes tipos de tumores por meio de cirurgias, quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. Caso note a presença de nódulos, perda de peso repentina, lesões que não cicatrizam ou mudanças no comportamento do animal, buscar o oncologista o quanto antes pode aumentar as chances de sucesso no tratamento.

4. Oftalmologia

A oftalmologia cuida da saúde ocular dos pets, diagnosticando doenças como catarata, glaucoma e úlceras de córnea. Infecções oculares e alterações na produção lacrimal são sinais para buscar esse especialista. A visão é fundamental para a orientação do animal, e um diagnóstico precoce pode prevenir a perda parcial ou total da visão.

A nutrição veterinária desenvolve dietas personalizadas para animais com necessidades específicas (Imagem: Sonsedska Yuliia | Shutterstock)

5. Nutrição

A nutrição veterinária desenvolve dietas personalizadas para animais com necessidades específicas, como obesidade, diabetes e alergias alimentares. Além de orientar sobre a troca de ração por dietas naturais, o nutricionista também monitora o peso e ajusta a alimentação conforme a fase da vida do pet. A consulta é indicada para garantir uma alimentação balanceada e saudável em todas as fases da vida do animal.

6. Medicina veterinária intensiva

A medicina veterinária intensiva é dedicada ao atendimento de animais em situações críticas, como traumas graves, intoxicações, doenças agudas ou cirurgias de emergência. Esses profissionais trabalham de forma integrada com outras especialidades, garantindo cuidados 24 horas para pacientes em estado grave. É importante buscar esse tipo de atendimento em situações de risco de vida imediato, como acidentes de trânsito, convulsões incontroláveis ou dificuldades respiratórias severas.

7. Acupuntura

A acupuntura veterinária é uma prática baseada na medicina tradicional chinesa, que busca equilibrar o organismo por meio da estimulação de pontos específicos no corpo do animal. Essa técnica é usada para aliviar dores crônicas, melhorar a circulação sanguínea e tratar problemas neurológicos, musculares e até comportamentais, como ansiedade. Também é indicada como um tratamento complementar para condições como artrite, hérnia de disco e paralisias, além de ajudar na recuperação pós-cirúrgica.

8. Endocrinologia

A endocrinologia veterinária é voltada para o diagnóstico e tratamento de doenças hormonais, como diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo e a síndrome de Cushing. Esses problemas ocorrem devido ao desequilíbrio na produção de hormônios pelas glândulas, afetando o metabolismo e o comportamento dos animais. Os sinais que indicam a necessidade de consultar um endocrinologista incluem ganho ou perda de peso repentinos, sede excessiva, aumento da fome, letargia e alterações na pelagem.