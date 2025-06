8 dicas para melhorar a saúde digestiva

Os problemas digestivos são condições comuns que afetam o sistema gastrointestinal, causando desconforto e impactando a qualidade de vida. Entre os problemas mais frequentes estão o refluxo gastroesofágico, gastrite e constipação intestinal.

O refluxo gastroesofágico se caracteriza pelo retorno do ácido estomacal ao esôfago, provocando azia e regurgitação. A gastrite é a inflamação do revestimento do estômago, resultando em dor ou queimação abdominal, náuseas e vômitos.

“A gastrite pode ser provocada pela infecção por H. pylori, uso excessivo de anti-inflamatórios, consumo excessivo de álcool ou estresse. Para aliviar os sintomas, é importante adotar uma dieta equilibrada, evitar alimentos irritantes, reduzir o consumo de álcool e buscar orientação médica para tratamento adequado”, comenta Karyme Calisto, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera.

Já a constipação é caracterizada pela dificuldade de evacuar, fezes endurecidas e sensação de evacuação incompleta, geralmente devido à baixa ingestão de fibras, hidratação inadequada e sedentarismo. “Cuidar da digestão no dia a dia é fundamental para manter a saúde geral e o bem-estar e evitar essas complicações. Com práticas mais saudáveis no dia a dia você pode corroborar para o funcionamento adequado do seu intestino”, reforça a docente.

A seguir, a especialista aponta 8 formas de promover uma digestão saudável, melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações futuras. Confira:

1. Adote uma alimentação balanceada

Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, verduras e grãos integrais;

Inclua probióticos na dieta, como iogurte e kefir para promover uma flora intestinal saudável;

Evite alimentos processados e gordurosos, que podem dificultar a digestão.

2. Mantenha-se hidratado

Beba pelo menos 8 copos de água por dia para ajudar na digestão e na movimentação dos alimentos pelo trato digestivo;

e na movimentação dos alimentos pelo trato digestivo; Evite bebidas que desidratam, como álcool e cafeína em excesso.

3. Pratique atividade física regularmente

Exercícios como caminhada, corrida e yoga ajudam a estimular a motilidade intestinal e reduzir o estresse, que pode afetar a digestão.

Mastigar várias vezes antes de engolir facilita a saúde digestiva (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

4. Coma devagar e mastigue bem os alimentos

Faça refeições em um ambiente tranquilo, sem distrações;

Mastigue cada garfada várias vezes antes de engolir para facilitar a digestão e absorção dos nutrientes.

5. Estabeleça uma rotina de refeições

Coma em horários regulares todos os dias para ajudar a regular o sistema digestivo;

Evite pular refeições, pois isso pode causar problemas digestivos.

6. Evite refeições pesadas antes de dormir

Faça a última refeição pelo menos 2-3 horas antes de se deitar para evitar problemas como refluxo gastroesofágico;

Prefira refeições leves à noite.

7. Controle o estresse

Pratique técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda, para diminuir os efeitos do estresse sobre a digestão;

Durma bem e mantenha uma rotina de sono regular.

8. Consulte um profissional de saúde

Se os sintomas persistirem, procure um médico ou nutricionista para obter orientações personalizadas;

para obter orientações personalizadas; Realize exames regulares para monitorar a saúde digestiva.

Por Leticia Zuim Gonzalez