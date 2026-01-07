8 dicas para cuidar dos cabelos durante o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os fenômenos naturais, como o sol, o vento, o sal e o iodo (presente na água do mar), danificam a estrutura física do cabelo, deixando-o poroso. Por isso, antes de entrar no mar, piscina ou, até mesmo, encarar uma cachoeira, devemos utilizar alguns produtos especiais e tomar alguns cuidados para garantir a saúde dos fios.

A seguir, Charles Martins, analista e coordenador técnico na Lola Cosmetics® (marca de beleza) e técnico em Cosmetologia pela Universidade Estácio de Sá, elenca dicas práticas para tratar os cabelos durante o verão. Confira!

1. Utilize óleo de argan

O produto ajuda a proteger os cabelos, principalmente quando em contato com sal, cloro e vento. Aplique uma pequena quantidade nos fios antes e após os mergulhos.

2. Aplique água de coco nos fios

Para uma hidratação rápida, o uso de água de coco em um vaporizador na praia ou na piscina é uma poderosa ferramenta, além de ser uma opção econômica e prática.

3. Invista em chapéus

No verão, é comum o uso de chapéus para proteger o rosto do sol e a cabeça do calor excessivo. Mas não custa lembrar que a oxigenação do couro cabeludo é importante para evitar o excesso de oleosidade. O mais indicado é usar chapéu de palha.

4. Passe creme de cabelo nos fios pós-praia

Não se esqueça de tratar os cabelos com um belo creme de pentear após a praia. Ele dará movimento e eliminará o frizz, deixando os fios saudáveis como se você tivesse acabado de sair do banho.

Aplicar leave-in ajuda a hidratar o cabelo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Use leave-in

As idas e vindas, tanto no mar quanto na piscina, causam uma perda grande de queratina e prejudicam a parte hídrica do fio do cabelo. Para repor a água, o óleo e a queratina, é necessário o uso de um leave-in, que deve ser aplicado por toda a extensão do fio, evitando o acúmulo no couro cabeludo.

6. Evite as presilhas

O uso de presilhas nos cabelos molhados pode acentuar a quebra dos fios e acelerar o processo de perda da umidade natural. Procure evitar o uso destes acessórios, deixar os cabelos soltos e sempre hidratar as pontas dos cabelos.

7. Desfrute dos arcos

Tanto no verão quanto em outras estações, o uso de arco torna-se valioso, pois a oxigenação dos fios é importante e fica preservada. Algumas mulheres lavam os cabelos de manhã e prendem em seguida, causando umidade acumulada, juntamente a resíduo de produtos no couro cabeludo. Isso ocasiona excesso de oleosidade, podendo, inclusive, levar à queda capilar.

8. Durma com fronha de cetim ou seda

Esse tipo de tecido, como o cetim ou a seda, possui uma superfície mais lisa e suave do que as fronhas de algodão tradicionais, prevenindo frizz, quebra e pontas duplas. Em noites quentes, quando há mais transpiração, eles também proporcionam maior conforto térmico e evitam que o cabelo fique armado ou embaraçado ao acordar.