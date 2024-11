8 dicas para alavancar as vendas na Black Friday

A Black Friday, realizada anualmente na última sexta-feira de novembro, neste ano, acontecerá no dia 29. Em 2024, está prevista uma alta movimentação do varejo. 66% dos brasileiros planejam participar do evento, aproveitando, assim, as promoções, de acordo com um levantamento da Wake em parceria com o Opinion Box.

Entre as categorias mais procuradas, estão as de eletrônicos e informática, seguida por eletrodomésticos e eletroportáteis. Impulsionada prioritariamente pelo planejamento e pela busca estratégica por descontos em produtos de alto valor, a Black Friday deste ano reflete ainda mais a crescente digitalização do consumo e a preferência dos consumidores por marketplaces.

Por isso, abaixo, confira dicas essenciais para alavancar as vendas e, ainda, fidelizar novos clientes neste período. Confira!

1. Prepare o seu estoque

Para evitar problemas de falta de produtos, é imprescindível organizar o estoque com antecedência, afinal o intuito da data é vender mais e, consequentemente, ter um volume maior de saídas em relação aos demais períodos. “Faça uma análise detalhada dos itens mais vendidos e, se possível, ofereça descontos progressivos”, sugere Diogo Olher, fundador e vice-presidente de Marketing e Digital Business da Social Digital Commerce, um dos maiores players do mercado de Full Digital Commerce do Brasil.

Segundo ele, essa estratégia ajuda a minimizar frustrações dos clientes e perdas de vendas, além de aumentar o ticket médio e o faturamento. “Idealizar promoções irresistíveis e planejar estrategicamente as campanhas é fundamental para o sucesso do negócio frente à concorrência”, aponta.

2. Ofereça opções flexíveis de entrega e devolução

A flexibilidade nas opções de entrega e devolução é fundamental para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. Logo, as empresas devem disponibilizar diferentes métodos de entrega, como expressa ou em pontos de coleta.

“Quando nos adaptamos aos horários e preferências dos clientes, demonstramos o quanto valorizamos sua interação com a marca. Isto atrai os consumidores, além de garantir uma experiência fluida e satisfatória desde o momento em que ele navega pelo site até receber o produto”, destaca Alvaro Loyola, Country Manager da Drivin Brasil, scale-up e partner tecnológico que otimiza os processos logísticos de frotas líderes no mercado da América Latina.

Inclusive, segundo o especialista, simplificar o processo de devolução dos produtos com políticas claras e sem complicações ajuda a aumentar a confiança dos consumidores no negócio.

3. Entregue uma boa experiência para seus clientes

Para fidelizar clientes e reter ainda mais o número de consumidores da sua marca, investir em experiência é um dos principais pontos de destaque para essa jornada. Preocupe-se em entender e ouvir o que o seu cliente espera da sua marca. “Empresas que investem em jornadas positivas com os clientes são sempre lembradas e se sobressaem em meio aos concorrentes”, afirma Tiago Serrano, CEO da SoluCX, empresa líder em pesquisa de satisfação e NPS.

Segundo ele, é fundamental pensar em todos os pontos de contato com o cliente. “Para isso, é importante se dedicar em toda a logística, desde o momento de compra até o pós, pensando em uma experiência completa. Além disso, marcas podem e devem inserir pesquisas de satisfação, com o intuito de ouvir e saber como são percebidas pelos seus clientes, com o foco em continuar aprimorando seus serviços”, destaca.

4. Construa uma grande rede de parceiros

Colaborações entre startups, pequenas e grandes empresas podem gerar resultados relevantes e causar um maior impacto positivo para o mercado, gerando notoriedade e trazendo credibilidade para as marcas.

“A partir do momento em que empresas se conectam com parceiros que estejam alinhadas ao seu objetivo de crescimento, elas ganham a oportunidade de melhorar a sua eficiência operacional, expandir suas ofertas de produtos e proporcionar uma melhor experiência para os seus clientes”, comenta Robson Privado, cofundador e Chief Growth Officer da MadeiraMadeira, principal plataforma online de móveis e decoração da América Latina.

5. Invista em conteúdos personalizados

Quando se trata de um público específico, um dos principais desafios é converter e fidelizar novos clientes. É essencial personalizar cada campanha de acordo com os interesses e comportamentos de cada audiência.

“Para isso, é fundamental contar com plataformas que utilizam dados comportamentais e preferências de maneira inteligente e segura, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para criar campanhas direcionadas que maximizem o impacto e a relevância para o público-alvo”, afirma Paulo Fernandes, diretor geral da Siprocal no Brasil, uma plataforma líder em growth e monetização de publicidade digital em múltiplos dispositivos.

Programas de fidelidade fortalecem o relacionamento com o cliente e incentivam o consumo contínuo (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

6. Implemente programas de fidelidade

Implementar programas de fidelidade é uma ótima estratégia para manter a sua cadeia de clientes engajada e incentivá-los a continuar consumindo produtos da sua marca. “Ofereça recompensas que sejam verdadeiramente atraentes para o seu público-alvo e que possam ser customizadas de acordo com o interesse genuíno de cada cliente, como pontos de compras que podem ser trocados por itens escolhidos por ele, e não apenas por um item obrigatório”, recomenda destaca Yuri “Fly”, CEO fundador da Gamers Club, maior hub de soluções para esportes eletrônicos do Brasil.

Segundo ele, experiências exclusivas também são recompensas significativas para os consumidores. “Pensando no público gamer, o acesso antecipado a novos lançamentos de produtos ou até mesmo benefícios exclusivos em eventos pode ser um grande atrativo. Essas ações não apenas incentivam compras repetidas, como também fortalecem o senso de pertencimento, ajudando a construir um relacionamento de longo prazo com sua comunidade e criando um ciclo de engajamento positivo e duradouro”, destaca.

7. Aperfeiçoe sua ferramenta de busca

Os clientes desejam encontrar fácil e rapidamente o que procuram. Portanto, se faz necessário ter ferramentas de busca refinadas que possam entregar recomendações mais precisas e contextuais. A inteligência artificial pode auxiliar nesta tarefa.

“A IA não apenas sugere produtos específicos, mas também oferece uma variedade de opções relacionadas ao contexto fornecido. Ao adotar novas ferramentas, cria-se experiências de busca personalizadas e páginas de navegação dinâmicas, aumentando as chances de conversão”, afirma o CEO da Vinklo, Erik Santana.

8. Coloque o cliente no centro de sua estratégia

Para impulsionar as vendas, é essencial colocar o cliente no centro das estratégias, não importa o setor. “Todos temos que entender que a efetivação de uma venda acontece porque as expectativas e necessidades do cliente foram atendidas. O primeiro estágio é entender seus desafios, escutá-lo e definir como a empresa pode ajudá-lo a resolver um problema ou torná-lo mais eficiente no seu negócio. Fazendo isto, podemos desenvolver e oferecer um portfólio de produtos que tenham valor para ele”, explica Oswaldo Marques, diretor comercial da Baldan.

Contudo, conforme o especialista, é importante pensar mais além. “Estar tão perto do cliente, entender tão bem sua realidade, que sejamos capazes de antecipar alguma necessidade que ele mesmo ainda não imaginou ou externou, usando nossa expertise técnica para desenvolver um produto que irá ajudá-lo ainda mais”, sugere.

Dessa maneira, é possível fidelizar o cliente. “Se fazendo o primeiro estágio já temos uma boa chance de conquistá-lo, atingindo o segundo estágio nos tornaremos essencial para ele e o resultado disto chama-se fidelização. Precisamos ter em mente que um cliente satisfeito é aquele que enxerga em você um grande parceiro que entende o negócio dele e o ajuda a torná-lo mais sustentável e lucrativo“, explica.

Por Beatriz Magalhães