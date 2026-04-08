8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Os gatos são famosos por passarem horas dormindo, e esse hábito sempre desperta a curiosidade dos tutores. Diferente de outros pets, eles alternam entre cochilos leves e períodos de sono profundo, aproveitando cada momento de descanso. Longe de ser preguiça, esse comportamento é uma característica natural da espécie, que ajuda a conservar energia e a se manter alerta quando necessário. Descobrir esses hábitos faz parte da magia de conviver com esses felinos encantadores.

Geralmente mais ativos durante a noite e no início da manhã, os gatos seguem um padrão de comportamento herdado de seus ancestrais caçadores. Por isso, dormem bastante durante o dia para conservar energia. Além disso, a forma como dormem, os horários e até as posições adotadas revelam curiosidades interessantes sobre a saúde, o instinto e o bem-estar desses felinos. Confira!

1. Gatos podem dormir até 16 horas por dia

Os gatos domésticos costumam dormir entre 12 e 16 horas diariamente, podendo chegar a até 20 horas em alguns casos, como filhotes e idosos. Esse hábito está ligado ao instinto de conservação de energia, herdado dos felinos selvagens, que precisam descansar para garantir eficiência durante a caça. Mesmo dentro de casa, esse padrão se mantém. É importante entender que esse comportamento é normal, desde que o gato também apresente momentos de atividade e interação.

2. Nem todo sono é profundo

Grande parte do tempo em que o gato está “dormindo” é, na verdade, um estado de descanso leve. Nesse estágio, ele permanece atento a sons e movimentos ao redor, podendo acordar rapidamente. Esse tipo de sono representa cerca de 70% do tempo de descanso do animal. Isso acontece porque, na natureza, os gatos precisam estar sempre prontos para reagir a possíveis ameaças ou oportunidades de caça.

3. Eles também sonham

Assim como os humanos, os gatos entram na fase REM (movimento rápido dos olhos), momento em que ocorrem os sonhos. Durante esse estágio, é comum observar movimentos involuntários, como mexer as patas, orelhas ou até emitir pequenos sons. Esses sinais indicam que o cérebro está ativo. Os sonhos podem estar relacionados a experiências do dia, como brincadeiras ou estímulos do ambiente.

4. O horário de atividade é diferente

Os gatos são animais crepusculares, ou seja, mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Por isso, eles tendem a dormir durante o dia, conservando energia para os momentos em que se sentem mais despertos e alertas. Esse comportamento tem tudo a ver com a natureza de suas presas.

Gatos que dormem enrolados e protegendo o corpo estão conservando calor e mantendo os órgãos vitais protegidos (Imagem: Yanya | Shutterstock)

5. A posição de dormir revela muito

A forma como o gato dorme pode indicar seu nível de conforto e segurança. Quando ele se enrola, protegendo o corpo, está conservando calor e mantendo os órgãos vitais protegidos. Quando dorme de barriga para cima, demonstra confiança no ambiente, pois essa é uma posição vulnerável.

6. Eles escolhem bem onde dormir

Gatos são exigentes na escolha do local de descanso. Preferem ambientes tranquilos, seguros e confortáveis, muitas vezes em locais elevados. Isso ocorre porque, instintivamente, lugares altos oferecem maior proteção contra possíveis ameaças. Além disso, buscam superfícies macias e quentes, que proporcionam mais conforto durante o sono.

7. A temperatura influencia o sono

Os gatos gostam de ambientes mais quentes, pois sua temperatura corporal é naturalmente mais alta que a dos humanos. Por isso, é comum encontrá-los dormindo ao sol ou próximos a fontes de calor. O calor ajuda a manter o corpo relaxado e favorece um descanso mais confortável.

8. O sono está ligado à saúde

Alterações no padrão de sono podem indicar problemas de saúde ou estresse. Um gato que passa a dormir muito mais ou muito menos do que o habitual pode estar enfrentando algum desconforto. Da mesma forma, agitação excessiva ou dificuldade para descansar também merecem atenção. Nesses casos, é recomendado procurar orientação veterinária.