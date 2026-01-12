8 cuidados para garantir uma pele saudável no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O verão costuma mudar a rotina de muita gente: mais sol, mais calor e mais tempo fora de casa. Tudo isso impacta diretamente a pele, que fica mais exposta e pode reagir de formas diferentes se alguns cuidados forem deixados de lado no dia a dia.

Nesse período, hábitos simples ganham ainda mais importância, como atenção à exposição solar, hidratação adequada e escolhas conscientes na rotina de cuidados. Pequenas atitudes fazem diferença para atravessar a estação com mais conforto e evitar problemas comuns.

A Dra. Maria Bandeira, dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, elenca 8 dicas para aproveitar a estação. Confira!

1. Horário de exposição ao sol

A exposição ao sol deve ser feita com atenção aos horários de maior incidência dos raios ultravioleta. O ideal é aproveitar o sol sempre antes das 10h e após as 16h, quando os riscos de queimaduras, manchas e danos à pele são menores.

2. Protetor solar

Aqui não tem discussão. Seu uso é impositivo para todos os tipos de pele. As pessoas claras devem usar fator de proteção mais alto, com FPS 50 ou acima disso. Quem tem fototipos mais elevados, com pele mais morena, pode fazer uso de produtos com FPS 30, pois a pele é menos sensível ao sol. Embora as peles pretas sejam menos suscetíveis aos danos causados pelo sol, também devem ser protegidas com filtro solar. Ninguém está livre de desenvolver câncer de pele.

Em ambientes abertos e com exposição direta ao sol, o filtro solar deve ser aplicado a cada duas horas. Em ambientes fechados, não há necessidade de reaplicar o filtro com tanta frequência. E tenha atenção: o protetor solar deve ser passado novamente após cada mergulho.

3. Barreiras físicas

Chapéus, camisetas (com proteção UV) e guarda-sol são companheiros inseparáveis de quem quer se expor ao sol, especialmente aqueles com pele bem clara.

4. Consuma mais água

Não há pele que resista a tanta exposição ao sol sem hidratação. Por isso, para manter a saúde dela, é preciso ingerir bastante água.

Crianças devem usar um protetor solar de preferência com substâncias hipoalergênicas (Imagem: CandyRetriever | Shutterstock)

5. Cuidados com as crianças

Os pequenos devem usar filtro solar infantil, formulado principalmente com filtros físicos, como óxido de zinco e dióxido de titânio, e com menor quantidade de filtros químicos. Esses produtos também utilizam materiais hipoalergênicos, mais adequados para a pele do bebê e da criança.

6. Atenção aos idosos

O idoso deve usar filtros mais hidratantes, pois têm a pele mais seca. O fator de proteção vai depender do fototipo e da intensidade de exposição ao sol.

7. Banho e hidratação

No verão, o ideal é tomarmos banho morno ou frio. A pele deve ser hidratada, porém o ideal é usar hidratantes mais fluidos, de fácil absorção, como em loções e gel, ideais para o verão.

8. Procedimentos estéticos

Alguns procedimentos estéticos, como peelings ou lasers, devem ser feitos com mais cautela. No caso de exposição intensa ao sol, eles precisam ser evitados.

Os danos causados pelo sol

O sol em excesso pode causar danos imediatos, como queimaduras com vermelhidão, ardor e até mesmo bolhas. A longo prazo, costuma causar manchas, envelhecimento precoce e lesões malignas na pele. Na ocorrência de queimaduras ou presença de lesões suspeitas, deve-se procurar um dermatologista.

Por Andressa Marques