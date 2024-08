O Brasil é lar de diversas cidades históricas que guardam preciosos testemunhos do seu passado colonial e imperial. Elas abrigam um vasto legado arquitetônico, caracterizado por igrejas barrocas, casarões coloniais e ruas de paralelepípedos, que narram a história e a cultura do país. Muitas delas reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO, são verdadeiros museus a céu aberto, em que a preservação de suas construções e tradições permite aos visitantes uma viagem no tempo.

Abaixo, confira 8 cidades históricas brasileiras que vale a pena conhecer!

1. Ouro Preto – Minas Gerais

Ouro Preto é famosa por sua arquitetura e igrejas barrocas (Imagem: Aqnus Febriyant | Shutterstock)

Famosa por sua arquitetura colonial e pelas igrejas barrocas, como a icônica Igreja de São Francisco de Assis, projetada pelo mestre Aleijadinho. A cidade é considerada Patrimônio Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e foi o principal centro do chamado ‘ciclo do ouro’ no Brasil. Também foi cenário da Inconfidência Mineira, um movimento fundamental na luta pela independência do país.

Ouro Preto possui museus importantes como o Museu da Inconfidência e o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Com suas ruas de paralelepípedos, ladeiras íngremes e casarões bem preservados, a cidade oferece uma imersão completa na história do século 18. Eventos culturais, como a Semana Santa e o Festival de Inverno, continuam a atrair visitantes de todo o mundo.

2. Paraty – Rio de Janeiro

Paraty chama atenção por suas ruas feitas de paralelepípedos e casas coloridas (Imagem: Guaxinim | Shutterstock)

As ruas de Paraty, feitas de paralelepípedos, e suas casas coloniais remontam ao período colonial brasileiro. A cidade, que é um Patrimônio Histórico Nacional reconhecido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), oferece uma experiência cultural única.

O centro histórico é composto por cerca de 300 edifícios coloniais, incluindo igrejas barrocas, casas, lojas e museus, além de praças históricas e fortes militares. A Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que acontece anualmente, atrai escritores e turistas do mundo todo. Além de sua rica programação histórica e cultural, a cidade conta com mais de 120 praias, oferecendo opções de lazer para todos os gostos.

3. Salvador – Bahia

Salvador possui diversos marcos que remontam ao período colonial brasileiro (Imagem: Anna ART | Shutterstock)

A cidade de Salvador é famosa por sua rica história cultural. O centro histórico, especialmente Pelourinho, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e abriga monumentos importantes como a Igreja de São Francisco, conhecida por seu interior revestido de ouro. O bairro também foi o cenário da gravação do clipe “They Don’t Care About Us” de Michael Jackson.

A cidade possui diversos marcos que remontam ao período colonial brasileiro, além de cartões postais nacionais, como o Elevador Lacerda, que liga a cidade alta à cidade baixa, o Farol da Barra e a Igreja do Senhor do Bonfim, padroeiro da Bahia, em que os visitantes podem amarrar a tradicional fitinha e fazer seus três pedidos.

Salvador é também o coração da cultura afro-brasileira, com suas tradições, culinária, música e danças como o samba e o axé. A cidade é palco de grandes festas populares, como o Carnaval de Salvador, considerado um dos maiores do mundo. Além disso, a capital baiana oferece belas praias urbanas e uma rica gastronomia, com pratos típicos como o acarajé e o vatapá. A combinação de história, cultura e belezas naturais faz deste um destino imperdível no Brasil.

4. São Luís – Maranhão

São Luís tem diversas influências da arquitetura portuguesa (Imagem: Stephane Lauvaux | Shutterstock)

O centro de São Luís, capital do Maranhão, é repleto de influências coloniais e da arquitetura portuguesa, sendo reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A cidade é famosa por seus casarões antigos com fachadas de azulejos portugueses que atravessaram o tempo e se fazem presentes até hoje. Além disso, conta com diversos eventos e festas culturais, como o Bumba Meu Boi e as grandiosas festas juninas, que atraem turistas do mundo todo.

A capital também abriga importantes museus e teatros, como o Teatro Arthur Azevedo, um dos mais antigos do Brasil. Além de sua herança histórica e cultural, São Luís oferece belas praias e uma culinária típica deliciosa, com pratos como o arroz de cuxá e o peixe frito com farofa de camarão.

5. Petrópolis

Petrópolis abriga o Museu Imperial, que guarda um valioso acervo da época imperial no país (Imagem: FCG | Shutterstock)

Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II, que se encantou com o clima do local durante uma visita, e foi escolhida como a morada da coroa portuguesa durante o verão no Brasil. A cidade desenvolveu-se com a construção de palacetes e casarões, que foram muito bem preservados e resistiram ao passar do tempo. Entre os pontos turísticos importantes estão o Museu Imperial, que guarda um valioso acervo da época imperial, e o Palácio de Cristal.

A Catedral de São Pedro de Alcântara, que abriga o mausoléu da família imperial, contém os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde d’Eu. Além de sua rica história colonial, Petrópolis também é um dos principais polos cervejeiros do Brasil, a Bohemia transformou sua primeira fábrica em um centro de experiência cervejeira, o maior da América Latina.

6. Olinda – Pernambuco

Olinda foi um centro urbano importante durante a época imperial (Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock)

Olinda, a segunda cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO, possui um rico legado colonial. Suas igrejas barrocas, casarões e ruas de paralelepípedos datam do período colonial brasileiro. No passado, foi um importante centro urbano e um dos locais mais ricos do país, graças à extração de pau-brasil e à produção de cana-de-açúcar.

Além dos marcos históricos, Olinda é famosa por suas praias deslumbrantes com águas quentes e cristalinas. A cidade também se destaca pelo carnaval vibrante, com bonecos gigantes que homenageiam figuras históricas e celebridades, proporcionando uma festa animada e singular.

7. Congonhas – Minas Gerais

Congonhas abriga as estátuas dos doze profetas de Aleijadinho (Imagem: Luis War | Shutterstock)

A cidade de Congonhas possui um centro histórico bem preservado que remonta ao Brasil colonial, com casarões e igrejas barrocas ricamente decoradas, refletindo a cultura e a época. O destino abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Patrimônio Mundial da UNESCO, conhecido pelas icônicas estátuas dos “Doze Profetas” de Aleijadinho, que embelezam tanto a fachada quanto o interior do santuário. Este conjunto é um marco significativo na história da arquitetura religiosa. A cidade une sua relevância histórica a um charme arquitetônico único, atraindo muitos visitantes.

8. Porto Seguro – Bahia

Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ (Imagem: ADVTP | Shutterstock)

Porto Seguro está situada na região conhecida como Costa do Descobrimento, onde, em 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil. O centro histórico da cidade abriga pontos turísticos importantes para a história do país, como a Igreja de Nossa Senhora da Penha e a Casa de Câmara e Cadeia, que funciona como museu e exibe objetos e ferramentas de povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos portugueses.

Além do seu valor cultural e histórico, Porto Seguro oferece praias com paisagens paradisíacas, como a Praia do Espelho e a Praia de Pitinga, e uma vida noturna animada, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.