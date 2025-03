8 chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo

Os chás são aliados naturais no processo de emagrecimento e na limpeza do organismo porque possuem propriedades que estimulam o metabolismo, facilitam a digestão e promovem a eliminação de toxinas. Algumas ervas contêm compostos antioxidantes e diuréticos que ajudam a reduzir a retenção de líquidos e a inflamação, favorecendo a perda de peso. Além disso, muitos chás auxiliam no funcionamento do fígado e dos rins, órgãos responsáveis por filtrar substâncias indesejadas do corpo.

Abaixo, confira 8 receitas de chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo!

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

1/2 l de água

2 colheres de sopa de gengibre ralado

ralado 1/2 limão com casca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Adicione o gengibre e o limão e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até triturar bem. Coe e sirva em seguida.

Chá verde com maçã

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de chá verde

1 maçã sem sementes e picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e acrescente o chá verde e a maçã. Tampe e abafe por 3 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de erva-doce ​

​ 500 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e acrescente as sementes de erva-doce. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de salsa (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)

Chá de salsa

Ingredientes

1 ramo de salsa picada

1 l de água

1 limão-siciliano fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as fatias de limão e a salsa e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de sene

Ingredientes

150 ml de água

1 colher de café de folhas secas de sene

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar ferver. Em uma xícara, coloque as folhas secas de sene e despeje a água quente sobre ela. Tampe e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de canela com limão e anis-estrelado (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

Chá de canela com limão e anis-estrelado

Ingredientes

1 canela em pau

em pau 1 anis-estrelado

1 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar ferver. Adicione a canela em pau e o anis-estrelado e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de hibisco com capim-limão

Ingredientes

150 ml de água

1 colher de sopa de folhas de hibisco

Suco de 1 limão-taiti

1 colher de sopa de capim-limão picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e abafe por 3 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.

Chá preto com cranberry

Ingredientes

50 g de cranberry desidratada

1 colher de sopa de chá preto

1,2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o cranberry e 200 ml de água leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo e ferva por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante da água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o chá preto, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, acrescente o cranberry reservado e misture. Sirva em seguida.