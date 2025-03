8 brinquedos para acalmar o cachorro 

Os brinquedos desempenham um papel essencial no bem-estar dos cachorros, indo além da diversão. Eles estimulam o físico e a mente, evitando comportamentos destrutivos e ajudando o animal a gastar energia de maneira saudável. Além disso, são uma excelente ferramenta para aliviar o estresse, reduzir a ansiedade e promover momentos de relaxamento, especialmente para cães que passam parte do dia sozinhos ou que têm tendência à agitação.

Muitos animais ficam ansiosos quando o tutor sai de casa, durante tempestades, fogos de artifício ou mudanças na rotina. Nessas situações, brinquedos específicos podem ajudar a manter o cachorro entretido e relaxado. Alguns ativam o instinto natural de caça e farejo, enquanto outros proporcionam conforto ou distração prolongada.

A seguir, veja brinquedos que podem ajudar a acalmar seu cachorro e tornar o dia a dia mais tranquilo!

1. Brinquedos recheáveis

Os brinquedos recheáveis são projetados para serem preenchidos com petiscos, ração úmida ou pastas específicas para cães. O animal precisa lamber ou morder para retirar o conteúdo, o que o mantém ocupado e mentalmente estimulado por um longo período.

Esse tipo de brinquedo reduz a ansiedade, pois foca a atenção do cachorro em uma atividade prazerosa e desafiadora. Além disso, simula o comportamento natural de caça e forrageamento, ajudando a aliviar o estresse. Eles podem ser oferecidos sempre que o tutor precisar sair de casa ou quando perceber que o pet está inquieto.

2. Tapetes de lamber

Os tapetes de lamber possuem uma superfície texturizada onde é possível espalhar alimentos pastosos, como iogurte natural ou patês próprios para cães. A repetição do movimento de lamber tem um efeito relaxante para o cachorro, estimulando a liberação de endorfinas, o que contribui para reduzir a ansiedade.

Esse brinquedo é ideal para momentos em que o animal precisa de distração, como durante banhos, cortes de unhas ou visitas ao veterinário. Também é uma boa opção para cachorros que se alimentam rápido demais, pois prolonga o tempo da refeição.

O tapete de farejar estimula o olfato do cão (Imagem: Ryan Brix | Shutterstock)

3. Tapetes de farejar

O tapete de farejar é um brinquedo interativo que estimula o olfato do cão. Ele possui camadas de tecido onde petiscos ou grãos de ração podem ser escondidos, desafiando o animal a encontrá-los usando apenas o nariz.

Como farejar é um dos comportamentos naturais mais importantes dos cachorros, essa atividade proporciona prazer, relaxamento e cansaço mental, fatores essenciais para reduzir a ansiedade. É recomendado para momentos em que o animal está agitado ou precisa se distrair, pois ajuda a focar sua energia em algo positivo.

4. Mordedores naturais desidratados

Mordedores como orelhas, cascos ou traqueias de boi desidratadas são ótimos aliados para cães ansiosos. A mastigação libera serotonina, o hormônio do bem-estar, reduzindo o estresse e promovendo relaxamento. Além disso, mordedores naturais ajudam a manter a saúde bucal, prevenindo o acúmulo de tártaro.

Esse tipo de brinquedo é especialmente indicado para filhotes que estão trocando os dentes ou para cachorros que gostam de roer móveis e objetos da casa. É possível oferecê-los nos momentos em que o animal demonstrar inquietação ou precisar gastar energia de forma controlada.

5. Brinquedos de corda

Os brinquedos de corda são excelentes para cães que gostam de puxar e mastigar. Eles oferecem estímulo físico e mental, ajudando a aliviar o estresse e canalizar a energia do animal. Além disso, quando usados em brincadeiras como cabo de guerra, fortalecem o vínculo entre tutor e cachorro. Esses brinquedos também contribuem para a higiene bucal, removendo resíduos de comida e massageando as gengivas.

As bolinhas interativas emitem sons que estimulam o instinto de caça dos cachorros (Imagem: Masarik | Shutterstock)

6. Bolinhas interativas

As bolinhas interativas são brinquedos que dispensam petiscos ou emitem sons ao serem movimentadas, estimulando o instinto de caça dos cães. Elas ajudam a manter o animal entretido, promovendo gasto de energia física e mental. O desafio de manipular a bolinha para liberar os petiscos incentiva a concentração e reduz a ansiedade. Elas são ideais para cachorros que passam muito tempo sozinhos ou que precisam de atividades enriquecedoras para evitar o tédio.

7. Frisbees

Brincadeiras ao ar livre também ajudam a acalmar o cachorro. O frisbee é um brinquedo dinâmico que permite ao cão correr, saltar e buscar, proporcionando exercício intenso e estimulando o foco. A prática regular dessa atividade ajuda a gastar energia acumulada, prevenindo episódios de ansiedade e hiperatividade. Esse brinquedo é mais indicado para cachorros de médio e grande porte que gostam de desafios físicos.

8. Brinquedos de pelúcia com apito

Para cães que se sentem confortados por objetos macios, os brinquedos de pelúcia podem ser uma excelente opção. Alguns modelos vêm com apitos ou texturas diferenciadas que estimulam o instinto de caça e prendem a atenção do animal. Cachorros que têm apego emocional a determinados objetos podem se sentir mais seguros ao dormir ou descansar com uma pelúcia. No entanto, é importante supervisionar o uso, pois alguns cães podem destruir e ingerir partes do brinquedo.