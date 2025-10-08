Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade em enxergar objetos que estão distantes, enquanto a visão de perto costuma permanecer nítida. O aumento da condição entre as crianças preocupa especialistas no mundo todo — e o estilo de vida moderno tem grande responsabilidade nisso.

Segundo a oftalmopediatra Dra. Danielle Machado, do IOBH – Instituto de Olhos de Belo Horizonte, o excesso de tempo em frente às telas e a falta de atividades ao ar livre têm influenciado diretamente o crescimento dos casos. “A luz natural tem um efeito protetor sobre os olhos. Quando a criança passa mais tempo ao ar livre, ela relaxa o foco da visão e estimula a retina de forma saudável, reduzindo as chances de desenvolver ou agravar a miopia”, explica.

Abaixo, a Dra. Danielle Machado lista 8 brincadeiras que ajudam a prevenir a miopia em crianças. Confira!

1. Correr no parque

Correr é uma atividade completa — melhora a coordenação motora e estimula a visão à distância. Ao olhar o ambiente ao redor, a criança alterna o foco entre diferentes distâncias, relaxando os músculos oculares.

2. Jogar bola

Futebol, queimada ou vôlei: qualquer esporte com bola estimula a percepção de profundidade e o foco em movimento. “Esses jogos exigem que a criança olhe constantemente para longe e acompanhe o deslocamento da bola, o que é ótimo para a saúde dos olhos”, comenta a Dra. Danielle Machado.

3. Andar de bicicleta

Além de promover equilíbrio e resistência, pedalar faz com que a criança mantenha o olhar voltado para o horizonte. A prática em ambientes bem iluminados e o foco em longas distâncias ajudam a reduzir o estresse visual causado pelas telas.

4. Pular corda

Uma das brincadeiras mais clássicas da infância, pular corda estimula o corpo todo e ainda melhora a coordenação entre visão e movimento. O ideal é praticar ao ar livre, com espaço para se movimentar.

A prática de atividades ao ar livre ajuda a prevenir a miopia em crianças (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

5. Fazer piqueniques

Levar as crianças para um piquenique no parque é uma ótima forma de reduzir o tempo de tela. Além de brincar, observar o ambiente, correr e se socializar, elas aproveitam a luz do dia — aliada importante na prevenção da miopia.

6. Observar o céu

Deite na grama e olhe para o alto! Identificar formatos de nuvens, procurar aviões ou contar pássaros são atividades que relaxam o olhar. “Essas brincadeiras ajudam os olhos a se ajustarem a diferentes distâncias e reduzem o esforço visual de perto”, explica a médica.

7. Procurar elementos na natureza

Transforme o passeio em uma caça ao tesouro: encontrar flores, pedras coloridas ou folhas diferentes estimula a curiosidade e o foco em diferentes planos de distância — um verdadeiro exercício visual, ajudando a prevenir a miopia nas crianças.

8. Caminhar ou brincar na praia

A visão de horizontes amplos — como o mar — é extremamente benéfica. “Locais abertos favorecem o descanso dos olhos e a exposição à claridade natural, que ajuda a controlar o crescimento ocular excessivo associado à miopia”, reforça a Dra. Danielle Machado.

De acordo com a médica, o ideal é garantir pelo menos 120 minutos diários ao ar livre. “Miopia não é apenas uma questão de usar óculos — é sobre preservar a saúde ocular no futuro. E o tempo fora de casa é um dos melhores remédios para isso”, conclui.

Por Gabriel Santos da Silva