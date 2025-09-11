8 benefícios do manjericão para a saúde e como utilizá-lo

O manjericão, com suas folhas verdes e aroma inconfundível, é uma das ervas mais apreciadas na culinária mundial. Originário da Índia, seu uso se espalhou pelo mundo, conquistando cozinhas e corações com seu sabor versátil.

Conhecido como “rei das ervas”, devido às suas inúmeras virtudes, ele é uma verdadeira potência nutricional e medicinal. Por isso, confira, a seguir, 8 benefícios do manjericão e algumas dicas de como usá-lo!

1. Rico em propriedades antioxidantes

O manjericão é rico em antioxidantes, como os flavonoides e os polifenóis, que ajudam a combater os radicais livres no organismo. Esses antioxidantes podem reduzir o estresse oxidativo, protegendo as células e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

2. Ajuda na digestão

O manjericão pode ajudar a estimular a produção de enzimas digestivas e a promover o alívio de distúrbios gastrointestinais, como inchaço e gases. Além disso, suas propriedades carminativas também ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, facilitando a digestão.

3. Fortalece o sistema imunológico

O manjericão é fonte de vitamina C, nutriente que ajuda a combater os radicais livres no corpo, protegendo as células contra danos, como o envelhecimento precoce e o enfraquecimento do sistema imunológico. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

4. Controla os níveis de açúcar no sangue

Os compostos bioativos do manjericão podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-o benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030.

O consumo do manjericão pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o humor (Imagem: Anna Andersson Fotografi | Shutterstock)

5. Reduz o estresse e a ansiedade

O manjericão é conhecido por suas propriedades que podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. O consumo desta planta ou o uso de seu óleo essencial, por exemplo, podem promover um efeito calmante e ajudar a equilibrar o humor.

6. Melhora a saúde da pele

A planta possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias que podem contribuir para a saúde da pele, auxiliando na prevenção de infecções e na redução de irritações e inflamações cutâneas. Além disso, o manjericão é uma boa fonte de vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno, que mantém a firmeza e a elasticidade da pele.

7. Ajuda a controlar a pressão arterial

O manjericão pode ajudar a controlar a pressão arterial devido à sua capacidade de promover o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde (MS).

8. Rico em magnésio

O manjericão é uma fonte natural de magnésio. Esse mineral é essencial para o bom funcionamento do corpo, pois contribui para a saúde dos ossos, auxilia na contração muscular, participa da produção de energia e ajuda a manter o sistema nervoso em equilíbrio.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, cada 100 g de manjericão in natura oferece cerca de 57,8 mg de magnésio. Incluir a erva no dia a dia é uma forma simples de adicionar esse nutriente tão importante à alimentação.

Formas de usar o manjericão

Veja, a seguir, algumas formas de usar o manjericão no dia a dia:

Na culinária: o manjericão é um ingrediente essencial em pratos como pesto, molhos de tomate e saladas. Pode ser adicionado fresco ou seco a pratos quentes e frios para realçar o sabor.

o manjericão é um ingrediente essencial em pratos como pesto, molhos de tomate e saladas. Pode ser adicionado fresco ou seco a pratos quentes e frios para realçar o sabor. Óleo essencial: o óleo essencial de manjericão pode ser usado em difusores para ajudar a aliviar o estresse ou aplicado topicamente, diluído em um óleo carreiro, para propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias.