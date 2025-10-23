8 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

A cavalinha (Equisetum arvense) é uma planta reconhecida por suas folhas finas e aparência que lembra uma cauda de cavalo — característica que inspira seu nome popular. Rica em minerais, antioxidantes e compostos naturais, tem sido usada tradicionalmente como aliada em cuidados com o corpo e na manutenção da saúde.

O chá de cavalinha é uma das formas mais conhecidas de consumo e desperta interesse por sua ação leve e natural no organismo. Por conter substâncias que atuam em diferentes funções, ele pode ajudar a manter o equilíbrio e o bem-estar diário. A seguir, descubra alguns dos potenciais benefícios para o organismo!

1. É um diurético natural

O chá de cavalinha é um potente diurético, ajudando a aumentar a produção de urina e promovendo a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com retenção de líquidos ou problemas urinários.

A retenção de líquido costuma causar inchaço em regiões como mãos, pés, rosto e abdômen. O desconforto pode ser pontual ou recorrente e está relacionado a fatores como alterações hormonais, sedentarismo e dieta rica em sódio.

2. Pode ajudar a aliviar dores e inflamações

A dor crônica e a inflamação são problemas comuns que afetam a qualidade de vida. Nesse cenário, o chá de cavalinha tem chamado atenção por conter compostos naturais com efeito anti-inflamatório e protetor das células nervosas.

Um estudo publicado na revista Nutrients, intitulado “Molecular Insights into the Nociceptive Modulation by Palmitoylethanolamide and Equisetum arvense Extract: An In Vitro Study Across the Blood-Brain Barrier“, mostrou que o extrato de cavalinha, combinado à substância palmitoiletanolamida (PEA), reduziu marcadores de inflamação e estresse oxidativo e aumentou a resistência das células nervosas.

A pesquisa realizada em in vitro, conduzida por cientistas da Universidade do Piemonte Oriental (Itália), sugere que os compostos da planta podem ajudar a aliviar dores e inflamações de forma natural.

3. Melhora a digestão

O chá de cavalinha pode ajudar a melhorar a digestão e aliviar desconfortos como inchaço, má digestão e constipação leve. Esse efeito está relacionado à presença de flavonoides, saponinas e ácidos fenólicos — compostos que estimulam a produção de sucos gástricos e facilitam o processo digestivo. Além disso, esses componentes possuem leve ação anti-inflamatória e antiespasmódica, ajudando a reduzir a sensação de peso no estômago e as cólicas intestinais após as refeições.

4. Reduz o colesterol

A saúde cardiovascular pode ser favorecida pelo consumo regular de chá de cavalinha. Isso porque esta planta pode ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL (ruim) no sangue. Esse efeito é possível devido às propriedades antioxidantes e ao potencial de melhora da circulação sanguínea proporcionado pelos compostos presentes na planta.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 40% dos adultos no Brasil têm um diagnóstico de colesterol alto, que aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

O chá de cavalinha pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

5. Fortalece o sistema imunológico

O sistema imunológico é a principal defesa do corpo contra vírus, bactérias e outros agentes infecciosos. Para manter essa proteção em bom funcionamento, o organismo depende de nutrientes como a vitamina C, conhecida por estimular a produção e a atividade das células de defesa.

Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens. O chá de cavalinha é uma fonte natural de vitamina C, além de conter compostos antioxidantes que ajudam a reduzir o estresse oxidativo — processo que enfraquece a imunidade ao longo do tempo.

6. Pode auxiliar no controle da pressão alta

A pressão alta é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e costuma estar associada à retenção de líquidos e ao excesso de sódio no organismo. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde.

O chá de cavalinha pode ajudar nesse controle por conter flavonoides e saponinas, compostos com ação diurética natural que favorecem a eliminação de sódio e água pela urina, reduzindo o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial.

Além disso, a planta contém potássio, mineral que auxilia no equilíbrio dos fluidos corporais e na regulação da função cardíaca. Entretanto, o uso contínuo e sem orientação pode causar perda excessiva de eletrólitos, como magnésio e o próprio potássio — o que pode ter o efeito oposto, desregulando a pressão.

7. Apoia a saúde do fígado

O fígado é responsável por metabolizar substâncias e eliminar toxinas, e o chá de cavalinha pode contribuir para essa função por causa da presença de silício, ácido cafeico e flavonoides (como quercetina e kaempferol), compostos que possuem ação antioxidante e hepatoprotetora. Esses elementos ajudam a reduzir o estresse oxidativo nas células hepáticas e a proteger o órgão contra danos causados por má alimentação, álcool e poluentes.

O consumo moderado do chá pode, portanto, apoiar a função desintoxicante do fígado e contribuir para a manutenção da saúde geral, especialmente quando aliado a uma dieta balanceada e à hidratação adequada.

8. Favorece a cicatrização de feridas

O chá de cavalinha pode ajudar na cicatrização de feridas devido à sua concentração de silício, mineral essencial para a produção de colágeno e regeneração dos tecidos. Esse nutriente fortalece a pele, os vasos e o tecido conjuntivo, além de atuar em conjunto com os flavonoides antioxidantes da planta, que reduzem inflamações e favorecem o fechamento de lesões.

Usando o chá de cavalinha com segurança

Embora o chá de cavalinha ofereça inúmeros benefícios à saúde, é importante consumi-lo com cautela e de maneira adequada para evitar efeitos adversos.

Dosagem recomendada : a dosagem recomendada é de 2 a 3 xícaras de chá por dia. Evite consumir em excesso para prevenir a perda de minerais importantes, como potássio e magnésio;

: a dosagem recomendada é de 2 a 3 xícaras de chá por dia. Evite consumir em excesso para prevenir a perda de minerais importantes, como potássio e magnésio; Evite o uso prolongado: o uso prolongado do chá de cavalinha pode causar deficiência de tiamina (vitamina B1). É recomendado fazer pausas no consumo após 2 a 3 semanas de uso contínuo;

o uso prolongado do chá de cavalinha pode causar deficiência de tiamina (vitamina B1). É recomendado fazer pausas no consumo após 2 a 3 semanas de uso contínuo; Contraindicações: gestantes, lactantes e pessoas com problemas renais graves devem evitar o consumo do chá de cavalinha;

gestantes, lactantes e pessoas com problemas renais graves devem evitar o consumo do chá de cavalinha; Interações medicamentosas: o chá de cavalinha pode interagir com medicamentos diuréticos, anticoagulantes e anti-hipertensivos. Se você faz uso de algum desses remédios, consulte seu médico antes de consumir.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que a cavalinha pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo do chá não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.