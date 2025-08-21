8 benefícios do chá de capim-limão para a saúde

O capim-limão, originário das regiões tropicais da Ásia — sobretudo da Índia e do Sri Lanka —, é cultivado e utilizado há séculos. Reconhecida por seu aroma refrescante e propriedades medicinais, essa erva é amplamente consumida na forma de chá, que proporciona diferentes benefícios para a saúde. Abaixo, confira 8 benefícios do chá de capim-limão e como usá-lo com segurança!

1. Efeito relaxante

Geralmente, utiliza-se o chá de capim-limão, com grande fama por suas propriedades calmantes, para aliviar sintomas de ansiedade, reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Esses efeitos relaxantes são atribuídos aos compostos ativos citral e mirceno, promovendo uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

“Pode aliviar pequenas cólicas e estados de estresse. Tome antes de dormir e tenha um sono tranquilo”, recomenda a herborista Sabrina Jeha.

2. Auxilia na digestão

O chá de capim-limão também ajuda a reduzir os sintomas de indigestão. Suas propriedades antiespasmódicas e carminativas relaxam os músculos do trato gastrointestinal, facilitando o processo digestivo e aliviando a sensação de inchaço e gases. Além disso, suas funções antibacterianas podem ajudar a regular a saúde do estômago.

3. Alivia dores de cabeça

Os compostos ativos presentes no chá de capim-limão, especialmente o citral e o mirceno, exercem ação analgésica natural. O mirceno, abundante nas folhas, é conhecido por seu efeito anti-inflamatório e relaxante muscular, que contribui para a redução da tensão em nervos e músculos — uma das causas mais comuns das dores de cabeça. Já o citral potencializa esse efeito ao inibir substâncias químicas pró-inflamatórias no organismo, favorecendo o alívio da dor. Assim, o consumo da infusão pode atuar como um suporte natural para dores de cabeça tensionais, promovendo sensação de bem-estar e relaxamento.

4. Ação antibacteriana

Pesquisadores investigaram um chá preparado com folhas de betel e caule de capim-limão, publicado na International Journal of Engineering & Technology sob o título “Antibacterial Activity of Lemongrass-Scented Betel Herbal Tea” (2018). O trabalho demonstrou que a infusão foi capaz de inibir o crescimento de bactérias como Staphylococcus aureus e Escherichia coli, formando zonas de bloqueio nos testes laboratoriais.

Todas as formulações testadas apresentaram atividade antimicrobiana, confirmando o potencial do caule do capim-limão associado ao betel. Embora os resultados indiquem efeito promissor contra microrganismos, trata-se de um experimento em laboratório. Por isso, estudos em humanos devem ser incentivados.

5. Alívio da febre e dos sintomas de gripes e resfriados

O chá de capim-limão apresenta uma boa resposta no manejo da febre e pode ser um aliado no alívio de sintomas de gripes e resfriados. Essa utilização tradicional reforça a importância do capim-limão como uma opção natural de suporte em situações comuns de mal-estar, sempre lembrando que o chá deve ser consumido de forma moderada e complementar, sem substituir o acompanhamento médico em casos de febre persistente ou infecções mais graves.

O chá de capim-limão tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

6. Ação anti-inflamatória e antioxidante

Os compostos ativos presentes no chá de capim-limão ajudam a reduzir a inflamação no organismo, aliviando sintomas de doenças crônicas como a artrite. Além disso, seus antioxidantes protegem as células do corpo contra danos, promovendo saúde celular e contribuindo para a prevenção de diversas condições de saúde.

7. Propriedades diuréticas

O chá de capim-limão tem ação diurética, ajudando o organismo a eliminar líquidos e toxinas pela urina. Esse efeito contribui para reduzir o inchaço abdominal, favorecer a saúde dos rins e prevenir infecções urinárias.

Um estudo clínico publicado no Journal of Renal Nutrition intitulado “Effect of lemongrass tea consumption on estimated glomerular filtration rate and creatinine clearance rate” envolveu 105 adultos saudáveis e mostrou que, após apenas 10 dias de consumo diário, houve aumento significativo no volume e na frequência urinária, além de maior eliminação de sódio e potássio, confirmando o potencial diurético do chá.

8. Alivia náuseas e enjoos

O chá de capim-limão é uma excelente escolha para aliviar náuseas e enjoos devido às suas propriedades antieméticas. Os compostos ativos, como o citral e o limoneno, proporcionam efeitos calmantes no sistema digestivo, ajudando a reduzir a sensação de enjoo.

Como consumir o chá de capim-limão com segurança

De forma geral, o chá de capim-limão é considerado seguro, mas o consumo deve sempre ser acompanhado de orientação profissional, especialmente em casos de uso contínuo. Pessoas alérgicas a gramíneas podem apresentar reações adversas, e a ingestão em excesso, causar sonolência, tontura e boca seca.

Prepare o chá de capim-limão usando 1 colher de sopa de folhas frescas para 1 xícara de chá de água fervente. Após abafar por 15 minutos, ingerir até 3 vezes ao dia, por no máximo duas semanas.

Apesar dos benefícios do chá de capim-limão para a saúde, ele não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Alimentos naturais podem contribuir para o bem-estar e auxiliar na prevenção de algumas condições, mas não devem ser utilizados como única forma de cuidado.