8 benefícios da planta dente-de-leão para a saúde e como usá-la

O dente-de-leão (Taraxacum officinale) é uma planta alimentícia não convencional (PANC) popularmente conhecida pelas suas pequenas flores amarelas e folhas verde-escuras. Originária da Europa e Ásia, ela cresce em várias regiões do mundo.

Além do sabor suave e levemente amargo que complementa diversas receitas, ela é valorizada pelas suas propriedades medicinais. Inclusive, no Brasil, está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, conheça oito dos benefícios da planta dente-de-leão para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

Rica em antioxidantes, a planta dente-de-leão ajuda a fortalecer o sistema imunológico, combatendo os radicais livres que podem enfraquecer o corpo e causar doenças. Seus compostos, como vitamina C e betacaroteno, estimulam a proteção contra infecções e ajudam na recuperação após doenças, tornando-a uma ótima aliada da imunidade.

2. Melhora a digestão

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção do dente-de-leão pode ser usada contra distúrbios digestivos.

Isso porque as suas folhas têm propriedades digestivas que ajudam a combater problemas como azia, má digestão e inchaço. A planta também possui fibras que regulam o trânsito intestinal e promovem uma flora intestinal saudável. Assim, ela pode ser uma aliada natural para melhorar a digestão e prevenir desconfortos gastrointestinais.

3. Contribui para a saúde dos ossos

Por ser fonte de cálcio e outros minerais importantes, como potássio e magnésio, o dente-de-leão ajuda a manter os ossos fortes e saudáveis. Esses nutrientes são essenciais para a densidade óssea e podem ajudar a prevenir problemas como a osteoporose.

4. Beneficia a saúde da pele

Rico em antioxidantes e nutrientes como a vitamina A, o dente-de-leão ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento precoce e manter a pele saudável. Além disso, ele possui propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes, que podem ajudar a prevenir problemas como acne e irritações.

O dente-de-leão também é benéfico para a saúde do coração (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

5. Auxilia na promoção da saúde cardiovascular

O dente-de-leão apresenta naturalmente boas concentrações de potássio, um mineral essencial para o equilíbrio hídrico e o funcionamento muscular, incluindo o do coração. Para o artigo “Evaluation of Dandelion for Diuretic Activity and Variation in Potassium Content”, publicado no International Journal of Pharmacognosy, pesquisadores analisaram amostras da planta e observaram teores elevados de potássio nas folhas e raízes.

Os autores, por sua vez, sugerem que o conteúdo mineral da planta pode favorecer o equilíbrio dos eletrólitos corporais, o que contribui para manter o bom funcionamento cardiovascular quando inserido em uma alimentação equilibrada.

6. Reduz a retenção de líquidos

Conforme o estudo “The Diuretic Effect in Human Subjects of an Extract of Taraxacum officinale Folium over a Single Day”, publicado no The Journal of Alternative and Complementary Medicine, devido aos seus compostos, o dente-de-leão tem atividade diurética. Os testes realizados na pesquisa demonstraram que o extrato etanólico de folha fresca aumenta a frequência e a taxa de excreção de fluidos em indivíduos saudáveis.

Assim, as propriedades diuréticas do dente-de-leão fazem dele um ótimo aliado no combate à retenção de líquidos. A planta ajuda a eliminar o excesso de sódio e fluidos acumulados no organismo, sendo especialmente útil para quem sofre de inchaço nas pernas ou precisa regular o volume de líquidos no corpo.

7. Apoia a saúde renal

O Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, reforça que a decocção da planta pode ser utilizada como diurético. Por seu efeito diurético natural, o dente-de-leão é frequentemente usado para apoiar a função renal, auxiliando na eliminação de toxinas e prevenindo infecções urinárias. Ele estimula a produção de urina e ajuda na limpeza dos rins, sendo uma opção natural para manter o sistema urinário saudável.

8. Pode ajudar na redução de inchaços após procedimentos

Um ensaio clínico controlado publicado na revista Medicine (Baltimore) — intitulado “External application of dandelion combined with borneol effectively reduced pain and facial swelling after jaw surgery” — avaliou pacientes submetidos a cirurgias na região da mandíbula. Os participantes foram divididos em quatro grupos: compressa de gelo, uso isolado de dente-de-leão, uso isolado de borneol e a combinação dos dois.

Os resultados mostraram que a aplicação tópica de dente-de-leão associada ao borneol reduziu de forma significativa o inchaço facial e a limitação de abertura da boca já nos dois primeiros dias após a cirurgia, quando comparada aos outros grupos. Além disso, os pacientes tratados com essa combinação relataram maior satisfação com o pós-operatório e nenhum efeito adverso relevante. Esses achados indicam que o dente-de-leão pode ser um aliado natural na recuperação de cirurgias faciais, ajudando a reduzir o edema e acelerar o retorno das funções locais.

O chá de dente-de-leão é uma das formas de consumir essa planta (Imagem: CobraCZ | Shutterstock)

Formas de consumo

O dente-de-leão é uma planta versátil, que pode ser consumida de diversas maneiras para aproveitar todos os seus benefícios:

Em saladas: as folhas frescas do dente-de-leão são ótimas em saladas, adicionando um toque amargo e nutritivo;

as folhas frescas do dente-de-leão são ótimas em saladas, adicionando um toque amargo e nutritivo; Chá: suas raízes e folhas secas podem ser preparadas como chá, excelente para desintoxicação e relaxamento;

suas raízes e folhas secas podem ser preparadas como chá, excelente para desintoxicação e relaxamento; Suplementos: extratos de dente-de-leão estão disponíveis em cápsulas ou comprimidos, ideais para quem busca uma dosagem controlada;

extratos de dente-de-leão estão disponíveis em cápsulas ou comprimidos, ideais para quem busca uma dosagem controlada; Smoothies: folhas de dente-de-leão podem ser misturadas com outras frutas e vegetais em smoothies, enriquecendo a bebida;

folhas de dente-de-leão podem ser misturadas com outras frutas e vegetais em smoothies, enriquecendo a bebida; Refogados: as folhas também podem ser levemente refogadas e adicionadas a pratos quentes, como sopas e ensopados.

Essas formas de uso permitem aproveitar os benefícios do dente-de-leão de maneira prática e saborosa, promovendo a saúde de forma natural.

Contraindicações do uso do dente-de-leão

Segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção da planta não deve ser utilizada por pessoas portadoras de obstrução dos dutos biliares e do trato intestinal. Além disso, na ocorrência de cálculos biliares, recomenda-se consultar um profissional de saúde antes do uso. Ainda conforme o documento da Anvisa, como efeitos colaterais, pode provocar hiperacidez gástrica e hipotensão (queda de pressão).