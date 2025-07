8 benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde e como usá-la

Ora-pro-nóbis, ou Pereskia aculeata, à primeira vista, parece uma simples trepadeira com espinhos, mas esconde um tesouro nutricional em suas folhas. Originária das regiões tropicais das Américas, a planta tem sido utilizada há séculos tanto na culinária quanto na medicina popular. Seu nome peculiar, que em latim significa “rogai por nós”, remete às propriedades “quase milagrosas”.

Fácil de cultivar, adaptando-se bem a diferentes condições de solo e clima, oferece uma fonte rica de nutrientes essenciais. Encontrada comumente em hortas domésticas e cercas vivas, enriquece diversos pratos tradicionais. No entanto, o verdadeiro valor da ora-pro-nóbis vai além de sua facilidade de cultivo e sabor agradável, sendo um excelente exemplo de planta alimentícia não convencional (PANC) capaz de transformar a nutrição de quem a ingere.

Por isso, confira, a seguir, 7 benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde e como usá-la!

1. Aumento da imunidade

Ora-pro-nóbis é uma planta amplamente reconhecida por seu impacto positivo no sistema imunológico e cujas folhas são excepcionalmente ricas em vitamina C. Esse antioxidante aumenta a produção de glóbulos brancos, essenciais na resposta imune.

Também, a planta contém compostos como flavonoides e carotenoides, que possuem atividades antioxidantes adicionais. Esses compostos neutralizam os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células imunológicas de danos. A combinação desses antioxidantes não só melhora a função imune, mas também contribui para uma recuperação mais rápida durante infecções.

2. Benefícios digestivos

As folhas de ora-pro-nóbis são uma fonte excepcional de fibras, divididas em solúveis e insolúveis. Estas últimas aumentam o volume das fezes e aceleram o trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e promovendo movimentos intestinais regulares. Por outro lado, as fibras solúveis formam um gel viscoso no intestino, que retarda a digestão e a absorção de nutrientes, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzindo o colesterol LDL.

Ainda, as fibras servem como probióticos, alimentando as bactérias benéficas do microbioma intestinal, como Bifidobacterium e Lactobacillus. Conforme a nutricionista Liz Galvão, os probióticos “estimulam os mecanismos imunológicos; aumentam a acidez do intestino ao produzirem compostos orgânicos, diminuindo a multiplicação de agentes patogênicos; e favorecem a produção de produtos metabólicos, como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs)”.

3. Regulação do colesterol

Outro benefício se trata da regulação do colesterol, graças ao conteúdo de fibras solúveis e fitoesteróis da planta. As fibras solúveis formam uma substância semelhante a um gel no intestino, que pode ligar-se aos ácidos biliares e colesterol, facilitando sua excreção do corpo. Isso resulta em uma redução da absorção de colesterol e, portanto, em níveis mais baixos de LDL no sangue. Ainda, os fitoesteróis presentes em ora-pro-nóbis competem com o colesterol para a absorção no intestino, diminuindo ainda mais os níveis de LDL.

A ora-pro-nóbis, ao promover tal equilíbrio lipídico, ajuda a prevenir a aterosclerose, uma condição em que as artérias ficam obstruídas por placas de gordura, levando a doenças cardíacas e derrames. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

4. Saúde dos ossos

Ora-pro-nóbis contribui significativamente com a saúde óssea devido ao seu conteúdo de minerais como cálcio, magnésio e fósforo. O cálcio é fundamental para formação e manutenção dos ossos e dentes, e sua deficiência está diretamente relacionada ao desenvolvimento de osteoporose, uma condição caracterizada por ossos fracos e frágeis.

O magnésio, por outro lado, é necessário para a ativação da vitamina D, que auxilia na absorção de cálcio pelo intestino. Outrossim, o fósforo desempenha um papel na formação da matriz óssea, complementando a função do cálcio.

Compostos bioativos da ora-pro-nóbis que melhoram a sensibilidade à insulina podem ajudar a controlar a glicemia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

5. Controle da glicemia

Indivíduos com diabetes ou aqueles propensos a desenvolver a condição podem se beneficiar do uso da ora-pro-nóbis. Afinal, as fibras solúveis presentes nas folhas retardam a digestão e a absorção de carboidratos, resultando em uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea. Isso evita picos súbitos de açúcar no sangue após as refeições, prejudiciais para pessoas com diabetes tipo 2.

6. Propriedades anti-inflamatórias

Os compostos bioativos da ora-pro-nóbis, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos, têm demonstrado propriedades anti-inflamatórias significativas. A inflamação crônica está associada a uma série de doenças, incluindo artrite e condições cardíacas.

Além disso, os ácidos fenólicos presentes na planta podem modular a atividade de enzimas inflamatórias, reduzindo a inflamação e o dano tecidual. A utilização dela na dieta pode, assim, ajudar a aliviar sintomas de condições inflamatórias crônicas e melhorar a qualidade de vida.

7. Saúde da pele e dos cabelos

Ora-pro-nóbis é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde da pele e dos cabelos, incluindo vitaminas A, C e E, além de biotina e zinco. A vitamina A é crucial para a renovação celular da pele, mas sua deficiência pode levar à pele seca e escamosa. A vitamina C, por outro lado, é necessária para a síntese de colágeno, uma proteína que confere elasticidade e firmeza à pele.

Além disso, a vitamina E atua como um poderoso antioxidante, protegendo a pele dos danos causados pelos radicais livres e pelos raios UV, retardando o envelhecimento cutâneo. Por sua vez, a biotina e o zinco são essenciais para a saúde dos cabelos, prevenindo a queda e promovendo o crescimento capilar.

8. Rica em potássio

O ora-pro-nóbis é uma planta bastante valorizada por seu valor nutricional, sendo uma fonte interessante de potássio. Esse mineral é essencial para o organismo, pois ajuda a manter o equilíbrio dos líquidos corporais, auxilia no bom funcionamento dos músculos, contribui para o controle da pressão arterial e favorece a saúde do sistema nervoso.

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center, 100 g de folhas e talos de ora-pro-nóbis in natura oferece cerca de 20,3 mg de potássio.

Como utilizar a ora-pro-nóbis

Incorporar a ora-pro-nóbis na dieta é simples. As folhas podem ser consumidas cruas em saladas, oferecendo um sabor suave que se mistura bem com outros vegetais. Cozinhá-las em sopas, refogados ou guisados é outra forma de consumo, preservando seus nutrientes. Adicionar a sucos verdes ou smoothies pode ser uma maneira refrescante de obter seus benefícios.

Além disso, pode ser usada em preparações culinárias mais elaboradas, como pães, bolos e massas, afinal suas propriedades nutricionais enriquecem os pratos. A planta também pode ser desidratada e transformada em pó, facilitando seu uso como tempero ou suplemento alimentar.

Contudo, antes de realizar mudanças na dieta, é preciso consultar um nutricionista. Além disso, o consumo da planta não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico, principalmente em caso de doenças pré-existentes.