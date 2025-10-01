8 benefícios da cenoura para a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cenoura, com seu laranja vibrante e sabor naturalmente adocicado e crocante, vai muito além de um simples vegetal. Fácil de encontrar e extremamente versátil, ela é rica em nutrientes essenciais, como vitaminas A, C e K, fibras e antioxidantes poderosos. Seja consumida crua, cozida ou em sucos e saladas, a cenoura combina praticidade e benefícios nutricionais, consolidando seu lugar como um alimento indispensável no dia a dia de quem busca uma alimentação saudável e equilibrada.

Confira, a seguir, 8 principais benefícios da cenoura para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

Além do betacaroteno, a cenoura contém uma boa quantidade de vitamina C, que “atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, diz a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Melhora a saúde digestiva

A cenoura é rica em fibras dietéticas, importante para um sistema digestivo saudável. A fibra ajuda a manter os movimentos intestinais regulares, previne a constipação e promove um ambiente saudável para as bactérias intestinais benéficas. Isso pode reduzir o risco de doenças digestivas e melhorar a absorção de nutrientes.

3. Melhora a saúde da pele

A cenoura é uma verdadeira aliada da saúde da pele, graças à combinação poderosa de antioxidantes e vitaminas A e C. Esses nutrientes atuam no combate aos radicais livres, retardando os sinais de envelhecimento e ajudando a prevenir rugas. Além disso, a vitamina A desempenha papel fundamental na reparação dos tecidos cutâneos, promovendo uma pele mais saudável, firme e luminosa.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

O consumo regular de cenoura pode ajudar a manter o coração saudável. As fibras e os antioxidantes presentes neste vegetal, como o betacaroteno, ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

A textura crocante da cenoura ajuda na limpeza dos dentes e das gengivas (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

5. Melhora a saúde bucal

Mastigar cenoura crua pode ajudar a manter a saúde bucal. A textura crocante auxilia na limpeza dos dentes e das gengivas, removendo partículas de alimentos e placas bacterianas. Além disso, o vegetal estimula a produção de saliva, que é um fluido essencial na prevenção de cáries e doenças gengivais, pois neutraliza os ácidos e combate as bactérias na boca.

6. Ação antioxidante poderosa

A cenoura é rica em antioxidantes, como os carotenoides e a vitamina C. Eles ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis que podem danificar células e levar a condições crônicas.

7. Fortalece a saúde dos ossos

A cenoura também desempenha papel importante na saúde óssea. Rica em vitamina K, cálcio e fósforo, ela fornece nutrientes essenciais que fortalecem os ossos, favorecem a mineralização e ajudam a prevenir fragilidades ao longo do tempo. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais poderão sofrer alguma fratura osteoporótica ao longo da vida, reforçando a importância de manter uma alimentação rica em nutrientes.

8. Auxilia na saúde ocular

O betacaroteno presente na cenoura é fundamental para a saúde da córnea, a camada externa dos olhos. A deficiência desse nutriente pode aumentar a vulnerabilidade a infecções oculares e reduzir a capacidade de enxergar em ambientes com pouca luminosidade.