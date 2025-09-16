Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As vitaminas caseiras são ótimas opções de bebidas para inserir na rotina e aumentar o consumo de frutas de forma prática e saborosa. Refrescantes e nutritivas, elas ajudam a fornecer vitaminas, minerais e fibras essenciais para o organismo, tornando a alimentação mais rica e diversificada. Além disso, permitem inúmeras combinações, o que facilita variar os sabores e adaptar as receitas às preferências e necessidades de cada pessoa.

A seguir, confira 7 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas!

Vitamina de amora com mirtilo

Ingredientes

250 g de amora

250 g de mirtilo

650 ml de leite gelado

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: sirva com folhas de hortelã.

Vitamina de laranja com beterraba e cenoura

Ingredientes

200 ml de leite

100 ml de suco de laranja

1 cenoura descascada e picada

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia com banana

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e picada

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 ml de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego com aveia (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

Vitamina de pêssego com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de pêssego picado

200 ml de leite de soja

1 colher de sopa de flocos de aveia

Mel e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com gengibre

Ingredientes

1 manga madura descascada e picada

madura descascada e picada 250 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com laranja e chia (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock)

Vitamina de mamão com laranja e chia

Ingredientes

1 fatia de mamão formosa

200 ml de leite gelado

100 ml de suco natural de laranja

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba

Ingredientes

4 goiabas descascadas e picadas

700 ml de leite integral

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.