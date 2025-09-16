Variedades

7 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 16/09/25 15h06
Vitamina de amora com mirtilo

As vitaminas caseiras são ótimas opções de bebidas para inserir na rotina e aumentar o consumo de frutas de forma prática e saborosa. Refrescantes e nutritivas, elas ajudam a fornecer vitaminas, minerais e fibras essenciais para o organismo, tornando a alimentação mais rica e diversificada. Além disso, permitem inúmeras combinações, o que facilita variar os sabores e adaptar as receitas às preferências e necessidades de cada pessoa.

A seguir, confira 7 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas!

Vitamina de amora com mirtilo

Ingredientes 

  • 250 g de amora
  • 250 g de mirtilo
  • 650 ml de leite gelado
  • 200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: sirva com folhas de hortelã.

Vitamina de laranja com beterraba e cenoura

Ingredientes 

  • 200 ml de leite
  • 100 ml de suco de laranja 
  • 1 cenoura descascada e picada 
  • 1/2 beterraba descascada e picada 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia com banana 

Ingredientes 

  • 1 fatia de melancia sem sementes e picada 
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas 
  • 250 ml de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.


Vitamina de pêssego com aveia

Vitamina de pêssego com aveia 

Ingredientes 

  • 1 xícara de chá de pêssego picado
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia 
  • Mel e pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com gengibre

Ingredientes

  • 1 manga madura descascada e picada
  • 250 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.


Vitamina de mamão com laranja e chia

Vitamina de mamão com laranja e chia

Ingredientes

  • 1 fatia de mamão formosa
  • 200 ml de leite gelado
  • 100 ml de suco natural de laranja
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba 

Ingredientes 

  • 4 goiabas descascadas e picadas 
  • 700 ml de leite integral 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

