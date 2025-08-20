7 vitaminas caseiras para fortalecer a imunidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Frutas e vegetais são aliados poderosos para fortalecer o organismo, fornecendo minerais e antioxidantes essenciais. Mas, com a correria do dia a dia, nem sempre conseguimos incluí-los nas refeições. Uma solução prática é preparar vitaminas: nutritivas, saborosas e fáceis de inserir na rotina, elas ajudam a garantir que o corpo receba os nutrientes necessários sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 opções vitaminas caseiras para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira:

1. Vitamina caseira de açaí com morango

Ingredientes

100 g de polpa de açaí

1/2 xícara de chá de morango

100 ml de leite de castanha-de-caju

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina caseira de kiwi

Ingredientes

1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

500 ml de leite desnatado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

3. Vitamina de banana, beterraba e aveia

Ingredientes

1 banana descascada e picada

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 colher de sopa de flocos de aveia

2 xícaras de chá de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina caseira de abacaxi com gengibre (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

4. Vitamina caseira de abacaxi com gengibre

Ingredientes

2 fatias de abacaxi picadas

picadas 1 pedaço de gengibre ralado

50 ml de leite de coco

Gomos de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o leite de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi e coco ralado.

5. Vitamina de goiaba com banana

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de soja gelado

1 banana descascada e picada

descascada e picada 1 goiaba descascada e picada

1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina verde com maçã, espinafre, kiwi e abacate (Imagem: Farion_O | Shutterstock)

6. Vitamina verde com maçã, espinafre, kiwi e abacate

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 maçã-verde sem sementes e picada

sem sementes e picada Polpa de 1/2 abacate

1 kiwi descascado e picado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

200 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina caseira de tangerina

Ingredientes

200 ml de suco de tangerina natural

2 colheres de sopa de aveia

2 colheres de sopa de leite em pó integral

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.