7 tortas fit de liquidificador

As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.
Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.
Torta de espinafre com queijo cottage
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 maço de espinafre refogado e picado
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage picado
- Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de tofu com tomate seco
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 200 g de tofu amassado
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.
Torta de abóbora com carne moída
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- Azeite de oliva, sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de frango
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
- Queijo muçarela ralado para polvilhar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Massa e montagem
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.
Torta de atum com legumes
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 120 g de atum sólido ao natural escorrido
- 1 abobrinha ralada
- 1 cenoura descascada e ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.
Torta de queijo branco e milho-verde
Ingredientes
Massa
- 6 ovos inteiros
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
Recheio
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 cebola descascada e picada
- 150 g de queijo branco cortado em cubos
- 3 colheres de sopa de iogurte natural
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva e o farelo de aveia até obter uma mistura homogênea e cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o fermento químico e misture delicadamente apenas para incorporar.
Unte uma forma com azeite de oliva e polvilhe farinha de aveia. Despeje metade da massa na forma e reserve. Em um recipiente, misture o milho-verde, a cebola, queijo branco e o iogurte. Distribua sobre a forma e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Torta de berinjela
Ingredientes
Recheio
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 pitada de orégano
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a berinjela e o tomate por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo integral e o sal até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.