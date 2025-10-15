Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

É fundamental cuidar da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias.

A seguir, confira como preparar 7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade!

Suco de beterraba com laranja

Ingredientes

2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de abacaxi com cenoura e gengibre

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

3 fatias de abacaxi descascadas e picadas

4 fatias finas de gengibre

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de couve com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco de couve com abacaxi

Ingredientes

3 folhas de couve picadas

2 fatias de abacaxi descascadas e picadas

descascadas e picadas 350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de goiaba com limão

Ingredientes

8 goiabas picadas

400 ml de água de coco gelada

Suco de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de acerola com gengibre (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Suco de acerola com gengibre

Ingredientes

2 xícaras de chá de acerola madura

1 colher de chá de gengibre ralado

500 ml de água gelada

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque as frutas no liquidificador com a água e o gengibre ralado. Bata por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para triturar bem as frutas. Coe o suco em uma peneira fina, pressionando com uma colher para extrair todo o líquido. Adoce com mel e sirva imediatamente.

Suco de frutas cítricas

Ingredientes

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1 laranja

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Sirva com as pedras de gelo.

Suco de carambola com kiwi e hortelã

Ingredientes

3 carambolas maduras

2 kiwis descascados e picados

5 folhas de hortelã

250 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.