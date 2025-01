7 sucos para ajudar a combater a retenção de líquidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A retenção de líquidos refere-se ao acúmulo excessivo de fluidos no corpo, geralmente nas extremidades, como pernas, tornozelos e mãos, resultando em inchaço perceptível. A alimentação desempenha um papel significativo na regulação do equilíbrio hídrico do corpo.

Nesse sentido, os sucos naturais, especialmente aqueles feitos a partir de frutas e vegetais específicos, podem ser aliados eficazes no combate a esse problema. Algumas frutas têm propriedades diuréticas, auxiliando na eliminação do excesso de fluidos do organismo.

Além disso, o alto teor de água presente nessas bebidas também contribui para a hidratação adequada, estimulando o funcionamento dos rins e favorecendo a eliminação de toxinas. Por isso, a seguir, confira como preparar alguns sucos para ajudar a combater a retenção de líquidos!

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

250 ml de água de coco gelada

2 rodelas de abacaxi

6 folhas de hortelã

1 rodela de gengibre

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de mamão com ameixa

Ingredientes

1/2 mamão sem sementes e picado

4 ameixas sem caroço

1 colher de sopa de aveia em flocos

400 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o mamão, as ameixas e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente a aveia e o gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco de maçã-verde com salsão

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e picada

2 talos de salsão picados

picados Suco de 1/2 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a maçã-verde, o salsão, o suco de meio limão e a água gelada. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de abacaxi, laranja e limão-siciliano (Imagem: Aleksandra Kovac | Shutterstock)

Suco de abacaxi, laranja e limão-siciliano

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e picado

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1 laranja

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água e o abacaxi até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão-siciliano e de laranja, o gengibre e o gelo e bata para misturar. Sirva em seguida.

Suco de couve com melão

Ingredientes

2 folhas de couve picadas

1 fatia de melão picado

4 rodelas de pepino

1 colher de sopa de linhaça

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o melão, a couve, o pepino e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça e o gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco de goiaba com maçã

Ingredientes

1/2 goiaba picada

1/2 maçã sem sementes e picada

250 ml de água

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de laranja com cenoura e beterraba

Ingredientes

Suco de 3 laranjas

1 cenoura descascada e picada

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o suco de laranja, a cenoura, a beterraba e a água gelada. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir, e sirva em seguida.