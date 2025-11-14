7 sucos detox para incluir na dieta

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.
A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!
Suco detox de couve com morango e abacaxi
Ingredientes
- 250 ml de água gelada
- 5 morangos fatiados
- 2 fatias de abacaxi picadas
- 1 folha de couve fatiada
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco detox de couve com linhaça e laranja
Ingredientes
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 1 castanha-do-pará
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- Suco de 1 laranja
- 100 ml de água de coco gelada
- 2 folhas de couve fatiadas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco detox de melancia com hortelã e gengibre
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
- 1 fatia fina de gengibre
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, se desejar, e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco detox de pepino, pera e chia
Ingredientes
- 1 pera madura picada
- 1 pepino picado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Suco detox de uva com kiwi e laranja
Ingredientes
- 1 xícara de chá de uva sem semente
- 3 kiwis descascados e picados
- Suco de 1 laranja
- 500 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco detox de beterraba com cenoura e maçã
Ingredientes
- 1 cenoura picada
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 maçã sem sementes e picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco detox de lichia com gengibre
Ingredientes
- 200 ml de água de coco gelada
- Polpa de 8 lichias
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.