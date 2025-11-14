Variedades

7 sucos detox para incluir na dieta

Suco detox de couve com morango e abacaxi (Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock)

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.

A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco detox de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

  • 250 ml de água gelada
  • 5 morangos fatiados
  • 2 fatias de abacaxi picadas
  • 1 folha de couve fatiada
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com linhaça e laranja

Ingredientes

  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 castanha-do-pará
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • Suco de 1 laranja
  • 100 ml de água de coco gelada
  • 2 folhas de couve fatiadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de melancia com hortelã servido em copo de vidro em cima de mesa de madeira ao redor está pedaços de melancia e folhas de hortelã e um limão
Suco detox de melancia com hortelã e gengibre (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

Suco detox de melancia com hortelã e gengibre

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada
  • 1 fatia fina de gengibre

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, se desejar, e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino, pera e chia

Ingredientes

  • 1 pera madura picada
  • 1 pepino picado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de uva com kiwi e laranja

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de uva sem semente
  • 3 kiwis descascados e picados
  • Suco de 1 laranja
  • 500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de beterraba com maçã e cenoura em cima de uma mesa de madeira com beterrabas, cenouras e maçãs ao redor
Suco detox de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock)

Suco detox de beterraba com cenoura e maçã

Ingredientes

  • 1 cenoura picada
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco detox de lichia com gengibre

Ingredientes

  • 200 ml de água de coco gelada
  • Polpa de 8 lichias
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

