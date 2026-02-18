Variedades

7 sucos detox para aliviar a ressaca de Carnaval

Suco detox de abacaxi e hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)
Depois do Carnaval, é normal sentir os efeitos da ressaca: dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para recuperar a energia de forma saudável e revitalizante, os sucos detox podem ser grandes aliados

Os sucos são uma excelente fonte de hidratação e ajudam a repor os líquidos perdidos após o consumo excessivo de álcool. Além disso, os antioxidantes presentes em ingredientes como frutas cítricas auxiliam na eliminação de toxinas, contribuindo para a recuperação do equilíbrio do organismo e promovendo a desintoxicação.

A seguir, confira 7 sucos detox para aliviar a ressaca de Carnaval!

1. Suco detox de abacaxi e hortelã

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abacaxi picado
  • 1/2 pepino picado
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 1 xícara de chá de água de coco

Modo de preparo

Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva o suco detox em seguida.

2. Suco de espinafre e maçã-verde

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 maçã-verde picada
  • 1/2 pepino picado
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 200 ml de água
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Copo de vidro com suco laranja de pêssego; em volta do copo, há pêssego, limão, gelo e hortelã
Suco detox de pêssego(Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

3. Suco detox de pêssego

Ingredientes

  • 2 pêssegos maduros picados e sem caroço
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 8 folhas de hortelã fresca
  • 250 ml de água gelada
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem os pêssegos e corte em pedaços, mantendo a casca se preferir mais fibras. No liquidificador, coloque os pêssegos, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter um suco homogêneo.

Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e bata rapidamente apenas para incorporar. Sirva imediatamente.

4. Suco de manga com cúrcuma

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de manga madura picada
  • 1/2 cenoura pequena picada
  • 1 colher de café de cúrcuma em pó
  • 1 colher de sopa de suco de limão-taiti
  • 250 ml de água filtrada gelada
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga, a cenoura, a cúrcuma, o suco de limão-taiti e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e sirva imediatamente.

Foto de um suco de beterraba com cenoura, com duas cenouras e uma beterraba ao lado, em cima de uma tábua de madeira
Suco detox de beterraba e cenoura (Imagem: Katsiaryna Kashtalyan | Shutterstock)

5. Suco detox de beterraba e cenoura

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • Suco de 2 laranjas

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

6. Suco detox de melancia e gengibre

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Suco de 1 limão
  • Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

7. Suco verde com ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 1 maçã-verde cortada em pedaços
  • 1 pepino descascado e cortado em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 2 xícaras de chá de água de coco
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.

