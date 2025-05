7 sucos caseiros para fortalecer a imunidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os sucos podem ser grandes aliados na promoção da imunidade, graças à presença de ingredientes ricos em nutrientes. Frutas e vegetais são fontes abundantes de vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham papéis essenciais no fortalecimento do sistema imunológico e na defesa do organismo.

Por isso, abaixo, confira como preparar 7 receitas!

Suco de beterraba para fortalecer a imunidade

Ingredientes

1/2 beterraba descascada e picada

1/2 xícara de chá de morangos congelados

congelados 500 ml de água

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de manjericão

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel, e bata até obter um suco homogêneo. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Suco de laranja com agrião

Ingredientes

1/2 xícara de chá de agrião

250 ml de suco de laranja caseiro

1 maçã picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel, e bata até ficar homogêneo. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com espinafre para fortalecer a imunidade (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Suco de abacaxi com espinafre para fortalecer a imunidade

Ingredientes

7 folhas de espinafre

4 fatias de abacaxi

250 ml de água

1 fatia de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel, e bata até obter um suco homogêneo. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Suco de maracujá para fortalecer a imunidade

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

1/2 xícara de chá de morango congelado

250 ml de água

Hortelã e mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel, e bata até obter um suco homogêneo. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Suco verde

Ingredientes

1 folha de couve

1/2 xícara de chá de rúcula

250 ml de suco de laranja natural

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel, e bata obter um suco homogêneo. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Suco de melancia com hortelã (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

Suco de melancia com hortelã

Ingredientes

2 fatias de melancia picadas em cubos

picadas em cubos 1 punhado de folhas frescas de hortelã

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a melancia, a hortelã e o gelo. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e misture. Sirva em seguida.

Suco de manga com laranja

Ingredientes

1 manga descascada e picada

descascada e picada 200 ml de suco de laranja natural

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o gelo, e bata até obter um suco homogêneo. Adicione o gelo e sirva em seguida.