7 sucos caseiros para ajudar a combater a retenção de líquidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A retenção de líquidos é um problema comum que pode causar inchaço, desconforto e afetar a qualidade de vida. Em alguns casos, além da prática de exercícios físicos e do acompanhamento médico, esse incômodo pode ser reduzido com simples mudanças na dieta — como incluir alimentos diuréticos no dia a dia.

Pensando nisso, reunimos 7 receitas de sucos caseiros que, além de saborosos, são preparados com ingredientes naturais que ajudam a reduzir a retenção de líquidos de forma leve e saudável. Confira!

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado

500 ml de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi e triture por 3 minutos. Adicione os demais ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melancia com gengibre

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de gengibre descascado e picado

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de pera com couve

Ingredientes

1 folha de couve picada

picada 1 pera sem sementes e picada

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de pepino com maçã-verde e gengibre (Imagem: Rezmita Anggriani | Shutterstock)

Suco de pepino com maçã-verde e gengibre

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 maçã-verde sem sementes e picada

300 ml de água gelada

1 colher de chá de gengibre ralado

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melão com limão

Ingredientes

1 fatia de melão sem sementes e picada

Suco de 2 limões

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

1 rodela de gengibre descascada e picada

300 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã

Ingredientes

2 cenouras picadas

picadas 1 maçã sem sementes e picada

350 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.