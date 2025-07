Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As sopas e cremes podem oferecer diversos benefícios para o funcionamento adequado do corpo. Aquelas ricas em fibras, por exemplo, ajudam a prevenir ou aliviar a constipação, mantendo o trato digestivo saudável e em movimento. Além disso, têm a capacidade de aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão excessiva de calorias.

Abaixo, confira 7 sopas e cremes ricos em fibras para incluir na dieta!

Sopa de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte os tomates e cozinhe até desmanchar, formando um molho. Adicione o cominho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem. Acrescente a lentilha vermelha e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, até que a lentilha fique macia. Desligue o fogo e finalize com coentro por cima. Sirva em seguida.

Sopa colorida

Ingredientes

1 cebola descascada ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 abobrinha picada

picada 1 beterraba descascada e ralada

1 maço de agrião

Cebolinha picada e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tempere com sal e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Retire do fogo, espere amornar e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

Sopa de aveia com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

2 cebolas descascadas e picadas

1 abobrinha cortada em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 1 talo de aipo cortado em rodelas

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 l de água

1 fio de azeite

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Disponha a aveia em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a cebola, a cenoura, a abobrinha, o tomate e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Desligue o fogo, junte o refogado à panela com a aveia e misture. Adicione sal e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque as folhas de espinafre, misture e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de beterraba (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock)

Creme de beterraba

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 colher de sopa de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 1/2 colher de sopa de azeite

500 ml de caldo de carne caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de cevadinha com salsão

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha

10 talos de salsão

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

1 cebola descascada e picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cevadinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Retire do fogo, escorra a água e reserve. Em água corrente, lave os talos de salsão e limpe-os, eliminando as folhas. Raspe a parte mais dura dos talos, pique-os em pedaços pequenos e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente a cevadinha, o caldo de legumes e o sal e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de grão-de-bico com cenoura (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

Creme de grão-de-bico com cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 2 cenouras picadas

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

2 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Grão-de-bico cozido e coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Adicione o grão-de-bico e a água. Deixe cozinhar até que a cenoura esteja bem macia. Transfira para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça por alguns minutos em fogo médio. Finalize com o grão-de-bico e coentro. Sirva em seguida.

Creme de mandioquinha com couve-flor e aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de couve-flor picada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a mandioquinha e a couve-flor. Refogue por alguns minutos. Coloque água até cobrir os legumes. Cozinhe até tudo ficar bem macio. Adicione a aveia em flocos e deixe cozinhar por mais 3 minutos. Transfira para o liquidificador e bata até formar um creme liso. Volte à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.