7 sopas e cremes fit para começar a semana

Além de saborosas, as sopas e os cremes são excelentes para quem busca uma dieta saudável. Isso porque possuem baixas calorias e contêm elementos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além disso, podem ser preparados com uma variedade de ingredientes nutritivos, tornando uma opção versátil e completa para refeições equilibradas.

A seguir, confira sete receitas de sopas e cremes fit para começar a semana!

Creme de abobrinha

Ingredientes

1 kg de abobrinha cortada em cubos

1 l de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

Sal, cebola, alho e cebolinha picados a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte o leite, a abobrinha e o sal e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e deixe amornar. Depois, transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela e aqueça. Sirva com a cebolinha polvilhada.

Creme verde

Ingredientes

1 pepino picado

1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 1/2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 ramo de hortelã fresca e picada

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de hortelã para enfeitar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Junte o pepino, o caldo de legumes, o suco de limão e a hortelã. Deixe levantar fervura e cozinhe, com a panela tampada, por 20 minutos. Depois, espere amornar. Transfira tudo para o liquidificador, adicione o iogurte e bata até obter um creme. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça e sirva em seguida, enfeitada com folhas de hortelã.

Sopa de legumes com frango

Ingredientes

1/2 repolho picado

2 tomates picados

4 peitos de frango sem pele e picados

4 colheres de sobremesa de alho-poró picado

8 ramos de couve-flor

2 cenouras picadas

1 cebola picada

1 talo de salsão picado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

400 ml de água

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a salsinha e a cebolinha, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até todos os ingredientes ficarem macios. Regue com azeite, acrescente a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de vegetais

Ingredientes

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

1 cenoura ralada

1 nabo ralado

1/2 repolho roxo picado

200 g de vagem picada

2 tomates picados

2 folhas de couve cortadas em tiras finas

1 l de caldo de carne caseiro

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o caldo de carne, a cenoura, o repolho roxo, a vagem e o nabo. Cozinhe 20 minutos. Depois, adicione os tomates e a couve e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Creme de espinafre (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)

Creme de espinafre

Ingredientes

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 maço de espinafre

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

Noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe o espinafre no caldo de legumes até ficar macio. Retire do fogo, transfira o caldo com o espinafre para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Retorne para a panela e adicione a farinha de trigo dissolvida no leite e mexa, em fogo médio, até engrossar. Junte a noz-moscada e deixe cozinhar em fogo brando por 5 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de brócolis com batata-doce

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis picado

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

500 ml de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione os floretes de brócolis e a batata-doce e refogue por alguns minutos, misturando bem. Despeje o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até que os legumes estejam macios. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com leite de coco

Ingredientes

500 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

400 ml de leite de coco caseiro

400 ml de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a abóbora e refogue por mais alguns minutos, misturando bem. Despeje o leite de coco e o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Transfira para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e aveludado. Volte a sopa para a panela e aqueça em fogo baixo, mexendo sempre para evitar queimar. Sirva decorada com salsinha picada.