Abrir espaço para sobremesas veganas na rotina é descobrir um universo repleto de possibilidades. Com ingredientes simples, como frutas, castanhas e leites vegetais, é possível preparar doces que encantam tanto pela aparência quanto pelo sabor.
Com combinações equilibradas e texturas surpreendentes, essas delícias mostram que não é preciso usar ingredientes de origem animal para conquistar os paladares. Se você procura inspiração para variar no cardápio, a seguir, confira 7 sobremesas veganas de dar água na boca!
Pudim de pão vegano
Ingredientes
Pudim
- 4 pães franceses amanhecidos
- 2 xícaras de chá de leite de aveia
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Caramelo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Caramelo
Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Quando o açúcar derreter e começar a dourar, adicione a água aos poucos, mexendo com cuidado. Deixe ferver até obter um caramelo dourado. Despeje o caramelo em uma forma de pudim e espalhe bem, cobrindo o fundo. Reserve.
Pudim
Corte os pães em pedaços pequenos e coloque-os em uma tigela grande. Aqueça o leite vegetal em uma panela em fogo baixo, mas sem deixar ferver. Despeje o leite sobre os pedaços de pão e deixe descansar por 10 minutos, até que o pão absorva o leite e fique macio.
Em outra tigela, misture o açúcar, o amido de milho, o óleo de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione essa mistura ao pão embebido e misture bem até que tudo fique incorporado. Despeje a massa na forma caramelizada. Leve a forma ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma forma maior com água) por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o pudim esteja firme e dourado por cima. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar e servir.
Banana caramelada vegana
Ingredientes
Calda
- 100 ml de água
- 300 g de açúcar
Banana
- 200 g de farinha de trigo
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 4 bananas cortadas em 4 pedaços
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Banana
Em uma tigela, coloque a água e a farinha de trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fermento e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça em fogo médio uma quantidade de óleo suficiente para cobrir as bananas. Passe as bananas na massa reservada e frite, aos poucos, até dourar.
Calda
Em uma panela, coloque a água e o açúcar. Mexa, em fogo médio, até obter um caramelo levemente espesso. Mantenha a calda em fogo baixo e vá passando as bananas fritas (uma por vez) no caramelo até cobrir todos os lados. Transfira-as para uma travessa e espere até a calda endurecer. Sirva em seguida.
Banoffee vegana
Ingredientes
Base
- 200 g de bolacha de maisena vegana
- 4 colheres de sopa de óleo de coco derretido
Doce de leite
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 200 ml de leite de coco caseiro
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Recheio
- 4 bananas maduras
Chantili
- 200 g creme de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de emulsificante
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Montagem
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Base
Triture as bolachas em um processador ou liquidificador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com o óleo de coco até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível (aproximadamente 20 cm de diâmetro) com a massa, pressionando bem para firmar. Leve à geladeira.
Doce de leite vegano
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até virar um caramelo (mexendo de vez em quando para não queimar). Adicione o leite de coco aos poucos, mexendo sempre até que o açúcar derreta novamente e forme um doce de leite cremoso. Acrescente o óleo de coco e a baunilha, misture e cozinhe por mais alguns minutos até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes de usar.
Chantili
Em uma batedeira, bata todos os ingredientes até formar um chantili cremoso e consistente. Reserve na geladeira.
Montagem
Retire a base da geladeira e espalhe o doce de leite vegano por cima, de forma uniforme. Corte as bananas em rodelas e coloque sobre o doce de leite, formando uma camada. Cubra com o chantili, alisando com uma espátula ou colher. Polvilhe canela em pó para decorar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.
Picolé de melão vegano
Ingredientes
- 1 melão cantaloupe
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas
Modo de preparo
Corte o melão, retire a casca e as sementes e pique em pedaços. Em um liquidificador, bata os pedaços de melão, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura batida para formas de picolé e leve ao freezer por 12 horas ou até que esteja firme. Desenforme e sirva.
Brigadeiro vegano de café
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de coco em pó
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%
- 1/2 xícara de chá de café forte coado
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Granulado vegano de chocolate para enrolar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite em pó, o açúcar, o cacau e o café, mexendo bem até dissolver. Acrescente o óleo de coco e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar e soltar do fundo da panela (ponto de brigadeiro). Depois, retire do fogo, adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas para firmar. Modele os brigadeiros com as mãos levemente untadas com óleo de coco e passe-os no granulado vegano de chocolate. Depois, coloque em forminhas e sirva.
Musse vegana de maracujá
Ingredientes
- 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 400 ml de leite de castanha-de-caju caseiro
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de agar-agar (gelatina vegetal)
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, misture o amido de milho com 1/2 xícara de chá de água até dissolver completamente. Acrescente o leite e o açúcar à mistura de amido. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Isso criará uma base cremosa para a musse. Em outra panela, dissolva o agar-agar em 1/4 de xícara de água e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver por cerca de 1 minuto (o agar-agar precisa ferver para ativar seu poder de gelificação).
Retire a base de leite vegetal do fogo, adicione o suco de maracujá e o agar-agar ativado, misturando bem até que fique homogêneo. Coloque essa mistura no liquidificador e bata por 1-2 minutos para incorporar mais ar, deixando a mousse mais leve e aerada.
Distribua a mistura em taças individuais ou em uma tigela grande e leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Sirva em seguida.
Cheesecake vegana de frutas vermelhas
Ingredientes
Base
- 200 g de castanha-de-caju crua
- Água para demolho
- 1/2 xícara de chá de tâmara sem caroço
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
Recheio
- 2 xícaras de chá de castanha-de-caju crua
- Água para demolho
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1/3 de xícara de chá de melado de cana
- Suco de 1 limão
Cobertura
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora)
- 2 colheres de sopa de açúcar demerara
- 1 colher de sopa de água
Modo de preparo
Base
Deixe a castanha-de-caju em um recipiente com água por 6h. Após, escorra e coloque no processador com os demais ingredientes da base. Processe até formar uma massa úmida e firme. Forre o fundo de uma forma de fundo removível e leve ao freezer.
Recheio
Deixe a castanha-de-caju em um recipiente com água por 6h. Após, escorra e coloque no liquidificador com os demais ingredientes do recheio. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Depois, despeje sobre a base e volte ao freezer por 3 horas.
Cobertura
Leve as frutas, o açúcar e a água ao fogo baixo em uma panela até formar uma calda espessa. Aguarde esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Mantenha na geladeira até a hora de servir.