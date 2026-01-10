As sobremesas geladas são a escolha perfeita para o verão, pois combinam frescor e sabor em dias de calor intenso, proporcionando uma sensação agradável e leveza após as refeições. Além disso, sua versatilidade permite criar combinações criativas que agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma opção irresistível para reunir amigos e família durante os dias ensolarados.

Abaixo, confira 7 sobremesas geladas para curtir o verão!

Pudim de morango

Ingredientes

40 g de gelatina de morango

390 g de leite condensado

200 g de creme de leite

240 ml de leite

240 ml de água fervente

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água fervente e a gelatina de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.

Creme gelado

Ingredientes

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite em pó

200 g de creme de leite sem soro

400 g de chantili gelado

140 g de granulado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Sorvete de banana

Ingredientes

4 bananas maduras descascadas e congeladas

maduras descascadas e congeladas 200 g de chocolate meio-amargo derretido

200 g de creme de leite

Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Em um processador, bata as bananas congeladas até obter um creme. Adicione o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Passado esse tempo, retire do congelador e disponha o sorvete novamente no processador. Bata por mais 4 minutos e devolva ao recipiente. Leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva com o chocolate derretido e as amêndoas laminadas.

Delícia de abacaxi (Imagem: kolokoso | Shutterstock)

Delícia de abacaxi

Ingredientes

Doce de abacaxi

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 xícara de chá de água

Açúcar a gosto

Creme

395 g de leite condensado

395 g de leite

3 gemas de ovo peneiradas

Modo de preparo

Doce de abacaxi

Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter o ponto de doce. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Reserve.

Creme e montagem

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.

Pavê de coco

Ingredientes

175 g de biscoito maisena

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de leite

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Leite para umedecer os biscoitos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Acrescente o leite condensado e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme liso e levemente espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, a essência de baunilha e metade do coco ralado e misture.

Em um refratário, faça uma camada de biscoitos rapidamente umedecidos no leite e cubra com parte do creme. Repita as camadas, finalizando com o creme. Polvilhe com o restante do coco ralado e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Musse de cupuaçu (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

Musse de cupuaçu

Ingredientes

200 g de polpa de cupuaçu

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Raspas de chocolate a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de cupuaçu, o leite condensado e o creme de leite e bata em velocidade máxima por 5 minutos. Transfira a musse para um recipiente de vidro e leve à geladeira por 3 horas. Finalize com as raspas de chocolate e sirva.

Dica: se preferir, disponha a musse na casca de cupuaçu higienizada para uma apresentação mais charmosa.

Torta de limão

Ingredientes

Base

200 g de biscoito de maisena

de maisena 100 g de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um processador, triture os biscoitos até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e misture até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao congelador por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme. Despeje a mistura sobre a base de biscoitos e leve ao congelador por 4 horas. Finalize com raspas de limão e sirva.