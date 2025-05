O almoço de Dia das Mães é um momento especial para homenagear e celebrar as mulheres mais importantes de nossas vidas. É uma oportunidade para expressar amor, gratidão e apreço por tudo o que elas fazem. Além de saborear pratos deliciosos preparados com carinho, as sobremesas oferecem uma oportunidade de adoçar o paladar e de criar momentos de felicidade compartilhados em torno da mesa.

Por isso, confira 7 sobremesas especiais para o Dia das Mães!

Pudim de coco com frutas vermelhas

Ingredientes

Pudim

48 g de gelatina em pó sem sabor

500 ml de leite

200 g de creme de leite fresco

200 ml de leite de coco

100 g de coco seco

5 colheres de sopa de açúcar

Calda

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Após, em um liquidificador, coloque o leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco seco, o açúcar e a gelatina hidratada. Bata até obter um creme homogêneo. Coloque a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 2 horas.

Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Aguarde esfriar e coloque sobre os pudins. Decore com as frutas vermelhas e leve à geladeira até a hora de servir.

Doce de banana com creme

Ingredientes

12 bananas-nanicas amassadas

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água quente

395 g de leite condensado

790 ml de leite integral

1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Adicione as bananas-nanicas e misture. Acrescente a água quente e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e despeje o doce em uma travessa de vidro. Reserve. Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite integral e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um mingau mole. Despeje o mingau sobre o doce de banana. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Musse de chocolate meio amargo (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Musse de chocolate meio amargo

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo picado

picado 3 ovos (claras e gemas separadas)

3 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

200 ml de creme de leite gelado

Raspas de chocolate para servir

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e o sal e bata até ficarem firmes. Aos poucos, acrescente o açúcar e bata até formar um merengue brilhante. Em um recipiente, coloque as gemas, o chocolate derretido e a baunilha e misture. Junte o creme de leite e mexa até obter um creme homogêneo. Por fim, adicione delicadamente as claras em neve com movimentos suaves de baixo para cima, mantendo a leveza da musse. Distribua em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva com as raspas de chocolate.

Pavê de paçoca

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 1/2 xícara de chá de leite

300 g de creme de leite

4 gemas de ovo

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de essência de baunilha

200 g de biscoito de maisena

1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em uma forma refratária quadrada, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca, finalizando com creme e paçoca. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Palha italiana (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Palha italiana

Ingredientes

395 g de leite condensado

150 g de creme de leite

200 g de biscoito de maisena triturado

de maisena triturado 1 colher de sopa de margarina

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Leite em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o leite condensado e misture. Acrescente o chocolate em pó e continue mexendo. Quando a mistura ficar homogênea, junte o creme de leite. Continue mexendo até ficar consistente. Em seguida, adicione o biscoito e misture. Desligue o fogo e transfira para uma travessa. Espere esfriar e corte em quadrados. Polvilhe com o leite em pó e sirva em seguida.

Merengue

Ingredientes

300 g de suspiro

1 kg de chantili

300 g de morango picado

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o chantili e bata até ficar firme. Em um refratário, faça uma camada de chantili, suspiro e morango, finalizando com o chantili. Decore com os morangos e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Clafoutis de pêssego

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

450 g de pêssego em calda fatiado

em calda fatiado Margarina para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o pêssego, e misture até formar uma massa líquida. Despeje a mistura em uma forma untada com margarina e adicione as fatias de pêssego por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.