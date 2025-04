7 sobremesas com frutas da estação para a Páscoa

As frutas de outono, como maçã, mamão, pera e abacate, proporcionam uma ampla gama de opções deliciosas para sobremesas e representam, por si só, uma celebração da estação. Com a chegada da Páscoa, momento em que muitas famílias se reúnem para o almoço, surge uma excelente oportunidade de incorporá-las em receitas deliciosas para este feriado.

A seguir, veja 7 receitas para a Páscoa que destacam as frutas da estação!

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

90 g de manteiga cortada em cubos

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

4 maçãs descascadas e cortada em fatias

descascadas e cortada em fatias Suco de 1/2 limão

90 g de açúcar

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Canela em pó e noz-moscada em pó a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione os cubos de manteiga gelada e mexa com a ponta dos dedos até obter uma farofa grossa. Aos poucos, acrescente a água gelada e misture até obter uma massa uniforme. Após, disponha a massa em um recipiente e envolva em plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em um recipiente grande, coloque as maçãs fatiadas e regue com o suco de limão para evitar que escureçam. Adicione o açúcar, a farinha de trigo, a canela e a noz-moscada e misture.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra uma das partes até obter um círculo grande o suficiente para cobrir o fundo e as laterais de uma forma. Coloque a massa em uma forma untada com manteiga e pressione levemente para aderir. Despeje o recheio de maçã sobre a massa e reserve. Abra a outra parte da massa e corte em tiras para formar um padrão de grade sobre o recheio de maçã. Pressione as bordas para selar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Sorvete de caqui

Ingredientes

6 caquis maduros

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

320 ml de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o caqui, o leite condensado, o creme de leite e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira, disponha novamente no liquidificador e bata por 2 minutos. Coloque novamente no recipiente e leve ao congelador até o momento de servir.

Bolo de castanha-de-caju com kiwi e mel

Ingredientes

Massa

5 ovos

1 xícara de chá de leite quente

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

10 kiwis descascados e cortados em rodelas

descascados e cortados em rodelas 3 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite quente, a manteiga, o açúcar e a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Adicione as castanhas-de-caju e o fermento químico e bata por mais 1 minuto. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos.

Enquanto isso, em um recipiente, coloque as rodelas de kiwi e o mel e misture. Reserve. Retire o bolo do forno, espere amornar e corte ao meio, na horizontal. Recheie com metade do kiwi e cubra com a massa. Finalize dispondo o restante do kiwi sobre o bolo e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Musse de mamão (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Musse de mamão

Ingredientes

Polpa de 1 mamão papaia picado

papaia picado 395 g de leite condensado

Suco de 1 limão

300 g de creme de leite sem soro

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão papaia, o leite condensado e o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o creme de leite e bata para incorporar. Despeje a mistura em taças individuais ou em uma travessa de sobremesa. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Pavê de maracujá

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

100 g de polpa de maracujá

170 g de biscoito maisena

1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e o creme de leite e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione a polpa de maracujá e mexa para incorporar. Em um refratário médio, coloque uma camada fina da mistura de creme de maracujá. Mergulhe rapidamente os biscoitos de maisena no suco de maracujá e faça uma camada sobre o creme. Repita o processo, alternando camadas de creme e biscoitos até preencher todo o refratário. Finalize com uma camada de creme de maracujá. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Torta gelada de abacate (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock)

Torta gelada de abacate

Ingredientes

200 g de biscoito maisena

100 g de manteiga derretida

Polpa de 3 abacates

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de suco de limão

300 g de creme de leite sem soro

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos maisena e bata até obter uma farofa fina. Transfira a farofa para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até obter uma farofa molhada. Coloque a massa em uma forma com fundo removível, pressionando para compactar no fundo da forma, e leve à geladeira por 30 minutos.

Para o recheio, coloque o abacate, o leite condensado e o suco de limão em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata para misturar. Retire a forma com a massa da geladeira, despeje o creme de abacate e alise a superfície com uma espátula. Salpique com o coco ralado e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Pera assada com mel e nozes

Ingredientes

6 peras sem sementes e cortadas ao meio

sem sementes e cortadas ao meio 2 colheres de sopa de manteiga derretida

4 colheres de sopa de mel

90 g de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as peras viradas para cima. Em um recipiente, coloque a manteiga derretida, o mel, as nozes, a canela em pó e a pitada de sal e misture. Cubra as peras com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.