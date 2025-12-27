As festas de fim de ano são o momento perfeito para reunir a família e os amigos ao redor da mesa, e nada melhor do que encerrar a celebração com uma sobremesa deliciosa. A ameixa é uma escolha excelente para transformar qualquer doce em uma verdadeira atração. Com seu sabor marcante e versatilidade, ela torna os preparos cheios de sabor.
Por isso, a seguir, confira 7 sobremesas com ameixa para as festas de fim de ano!
Torta de ameixa
Ingredientes
Massa
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada em cubos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
Recheio
- 600 g de ameixa sem caroço e fatiada
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- Suco de 1/2 limão
Finalização
- 1 gema de ovo para pincelar
- Açúcar cristal para polvilhar
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com as pontas dos dedos, misture até formar uma farofa úmida. Acrescente o ovo e mexa até obter uma consistência homogênea. Se necessário, coloque um pouco de água gelada para dar consistência. Divida a massa em duas partes iguais, embrulhe e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture a ameixa com o açúcar, o amido de milho e o suco de limão até envolver completamente. Após, abra uma das partes da massa e forre uma forma com fundo removível para torta. Coloque o recheio por cima e abra a outra parte da massa. Corte em tiras e monte a cobertura trançada. Pincele com a gema e polvilhe com o açúcar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva decorado com folhas de hortelã.
Musse de ameixa
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de ameixa seca sem caroço
- 10 g de gelatina em pó sem sabor
- Água para dissolver a gelatina
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite condensado e a ameixa e bata até obter um creme homogêneo. Adicione o creme de leite e o leite de coco e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a quantidade de água indicada na embalagem e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura no liquidificador e bata por 2 minutos. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Pavê de ameixa com coco
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de leite em pó
- 2 gemas de ovo
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 250 g de creme de leite
- 220 g de ameixa em calda e picada
- 1/5 de xícara de chá de rum
- 160 g de biscoito champagne
- 160 g de coco ralado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, as gemas, o amido de milho e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.
Em um recipiente, coloque a calda da ameixa e o rum e misture. Umedeça os biscoitos na mistura e disponha em uma travessa. Cubra com o creme reservado, a ameixa picada e o coco ralado. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o creme. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Rabanada recheada com ameixa e coco
Ingredientes
Recheio
- 1 xícara de chá de ameixa seca picada
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 250 g de creme de leite
Rabanada
- 4 pães franceses amanhecidos
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3 ovos
- Óleo para fritar
- 1/2 xícara de chá de açúcar para finalizar
- 1 colher de chá de canela em pó para finalizar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque a ameixa, a água e o açúcar e leve ao fogo baixo para cozinhar até a fruta amolecer. Desligue o fogo e amasse com um garfo. Adicione o coco ralado e o creme de leite e mexa até obter um creme espesso. Reserve.
Rabanada
Com uma faca, corte os pães em fatias de 4 cm e faça um corte lateral em cada uma, formando uma cavidade sem atravessar o outro lado. Recheie com o creme de ameixa e coco usando uma colher pequena. Em um recipiente, misture o leite, 2 colheres de sopa de açúcar e a essência de baunilha.
Em outro recipiente, bata os ovos. Passe cada rabanada na mistura de leite, sem encharcar, e depois nos ovos. Em fogo médio, frite em uma panela com óleo quente até dourar dos dois lados e deixe escorrer em papel-toalha. Finalize polvilhando com açúcar e canela. Sirva em seguida.
Bolo de ameixa
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 pitada de sal
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 2 ovos
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 10 ameixas fatiadas e sem caroço
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/3 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de manteiga gelada
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento químico e o bicarbonato e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e mexa até obter um creme fofo. Adicione os ovos, o sal e a baunilha e misture. Aos poucos, junte os ingredientes secos, alternando com o iogurte natural, e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Disponha as ameixas sobre a massa e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma farofa grossa. Depois, espalhe a farofa sobre as ameixas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme com cuidado e finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Pudim de claras com ameixa
Ingredientes
Pudim
- 230 g de ameixa seca sem caroço
- 7 claras de ovo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- Açúcar para polvilhar
- Água
Creme inglês
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 fava de baunilha
- 6 gemas de ovo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- Água
Modo de preparo
Pudim
Em uma panela, coloque a ameixa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira as ameixas, com 2 colheres de sopa da água do cozimento, para um liquidificador e bata até obter um purê. Reserve.
Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o açúcar e bata novamente até obter um suspiro. Junte o purê de ameixa e mexa delicadamente. Após, transfira a mistura para uma forma com fundo central polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 160 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme o pudim com cuidado.
Creme inglês
Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite e a fava de baunilha e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata por 5 minutos. Aos poucos, junte o leite reservado e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, passe o creme em uma peneira e disponha em um recipiente para esfriar. Depois, cubra o pudim com o creme inglês e sirva em seguida.
Sorvete de ameixa e goiaba
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 500 g de creme de leite
- 220 g de ameixa em calda sem caroço
- 300 g de goiaba cortada em cubos
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a ameixa e a goiaba e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Após, disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Retire do congelador, disponha novamente no liquidificador e bata por 4 minutos. Volte ao recipiente e leve ao congelador até a hora de servir.