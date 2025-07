7 sinais que podem indicar problemas de visão em crianças

As férias escolares são um momento de descanso, lazer e mudança na rotina das crianças, mas também exigem atenção redobrada dos pais, especialmente quando o assunto é saúde ocular. O aumento do tempo em frente às telas, a maior exposição ao sol e as atividades em piscinas ou mar, podem propiciar problemas oculares que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam alterações visuais, sendo as mais comuns a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. “Problemas de visão na infância são mais frequentes do que se imagina e, quando não diagnosticados, podem atrapalhar tanto o rendimento escolar quanto o desenvolvimento da criança”, explica o oftalmologista Dr. Rinaldo Borges de Almeida, médico do OCULARE Hospital de Oftalmologia.

Os problemas de visão podem afetar a criança de diferentes formas na escola. “O fato de não enxergar bem pode levar a criança a ter dificuldades para acompanhar a aula, reduzir a concentração, distrair-se com facilidade e até perder o interesse pelo aprendizado”, explica o médico.

Sinais de alerta para avaliação oftalmológica

Segundo o Dr. Rinaldo Borges de Almeida, a infância é uma fase crítica para o desenvolvimento visual, e alguns sinais sutis podem indicar que algo não vai bem. “Nem sempre a criança consegue expressar que está com dificuldade para enxergar. Dessa forma, os pais precisam observar mudanças de comportamento que podem estar ligadas à dificuldade de visão“, destaca.

Confira 7 sinais de alerta que podem indicar a necessidade de uma avaliação oftalmológica:

1. Aproximar-se demais de telas ou livros

A criança se aproximar demais de telas ou livros pode ser um indicativo da necessidade do uso de óculos, cada vez mais comum em idade escolar.

2. Esforço para enxergar de longe

A criança apertar ou semicerrar os olhos para enxergar de longe é um esforço inconsciente para tentar focar melhor.

3. Esfregar os olhos com frequência

Esfregar os olhos com frequência pode indicar cansaço ocular, alergias ou dificuldade visual que gera desconforto.

4. Olhos vermelhos ou lacrimejamento constante

Olhos vermelhos ou lacrimejamento constante são sintomas comuns de infecções, alergias ou uso excessivo de telas.

5. Sensibilidade exagerada à luz (fotofobia)

A fotofobia pode estar relacionada a inflamações oculares ou a erros de refração não corrigidos.

6. Desvio ocular (estrabismo) ou olhos desalinhados

Quando não tratados precocemente, desvio ocular (estrabismo) ou olhos desalinhados podem comprometer o desenvolvimento da visão em um dos olhos.

7. Dor de cabeça frequente

Queixas frequentes de dor de cabeça, especialmente após leitura ou uso de telas, podem indicar esforço visual prolongado ou problemas não corrigidos na acuidade visual.

Durante brincadeiras na piscina, é importante que a criança use os óculos de natação (Imagem: BlueOrange Studio | Shutterstock)

Cuidados com a saúde dos olhos

Além de observar os sinais listados anteriormente, o Dr. Rinaldo Borges de Almeida reforça a importância de limitar o tempo de uso de telas durante o período de férias. “O excesso de exposição às telas pode causar fadiga ocular e agravar casos de miopia. Sempre que possível, é interessante incentivar brincadeiras ao ar livre.”

Além disso, é importante adotar alguns cuidados. “Durante as brincadeiras na piscina, sempre que possível, a criança deve utilizar os ‘óculos de natação’, evitar compartilhar toalhas de rosto e colírios e manter sempre uma higiene ocular satisfatória”, recomenda o médico.

Outro ponto importante é a proteção solar. “A exposição prolongada ao sol, sem proteção adequada, pode ser prejudicial aos olhos. Óculos com proteção UV e o uso de bonés são aliados importantes nos passeios e nas viagens”, explica.

Consulte sempre um médico

Mesmo na ausência de sintomas, a recomendação é que toda criança passe por uma avaliação oftalmológica anual. “As férias escolares são um ótimo momento para agendar uma consulta, já que a rotina está mais tranquila e há tempo para identificar e tratar qualquer alteração que se encontrar”, finaliza o Dr. Rinaldo Borges de Almeida.

Por Bruno Camargos