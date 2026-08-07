7 sinais que podem indicar desequilíbrios no organismo

Na correria do dia a dia, o cansaço e as noites mal dormidas costumam ser encarados como naturalidade. Enquanto isso, a alimentação equilibrada acaba ficando em segundo plano, e o corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem. O problema é que esses alertas nem sempre recebem a devida atenção ou, muitas vezes, são tratados de forma isolada com base em um autodiagnóstico.

Segundo a Dra. Mayza Araújo, médica em Saúde Integrativa e Emagrecimento, com atuação integrada nas áreas de Medicina Funcional, Performance e Saúde da Clínica Integrative, muitos sinais do corpo não devem ser analisados de forma isolada.

“Na saúde integrativa, avaliamos o paciente como um todo. Não olhamos apenas para o peso ou para um sintoma específico, mas para metabolismo, hormônios, intestino, sono, alimentação, saúde emocional, composição corporal e estilo de vida”, explica.

A seguir, confira sinais que podem indicar desequilíbrios no organismo.

1. Cansaço frequente, mesmo após descansar

Sentir-se cansado depois de dias intensos é comum. Porém, quando a fadiga se torna persistente, mesmo após boas noites de sono ou períodos de descanso, é importante investigar. De acordo com a Dra. Mayza Araújo, o cansaço constante pode estar relacionado a deficiências nutricionais, alterações hormonais, distúrbios do sono, estresse crônico, inflamações, resistência à insulina ou outros desequilíbrios metabólicos.

2. Dificuldade para perder peso

A perda de peso não depende apenas de comer menos e treinar mais. Fatores como sono, saúde intestinal, estresse, composição corporal, funcionamento da tireoide, metabolismo e equilíbrio hormonal também podem influenciar o emagrecimento.

“Quando o paciente tem dificuldade para emagrecer, precisamos entender o que está impedindo o corpo de responder. Muitas vezes, o problema não é falta de esforço, mas um conjunto de desequilíbrios que precisam ser corrigidos com estratégia”, afirma a médica.

Por isso, dietas restritivas sem acompanhamento podem gerar frustração e, em alguns casos, prejudicar ainda mais o organismo.

3. Sono de má qualidade

Acordar várias vezes durante a noite, ter dificuldade para pegar no sono ou levantar com sensação de cansaço são sinais que merecem atenção. O sono é essencial para regulação hormonal, recuperação muscular, imunidade, memória, disposição e controle do apetite. Quando ele não é reparador, o metabolismo e a performance também podem ser afetados.

4. Alterações de humor e irritabilidade

Oscilações emocionais frequentes, ansiedade, irritabilidade e sensação de esgotamento podem ter relação com fatores emocionais, mas também com alterações hormonais, deficiências nutricionais, inflamação, qualidade do sono e saúde intestinal. Na abordagem integrativa, corpo e mente são avaliados de forma conjunta, pois um pode influenciar diretamente o outro.

Queda de cabelo intensa ou persistente exige avaliação profissional (Imagem: New África | Shutterstock)

5. Queda de cabelo e unhas fracas

A queda de cabelo pode ter diversas causas, como estresse, alterações hormonais, deficiência de vitaminas e minerais, inflamações, problemas na tireoide, uso de medicamentos ou mudanças alimentares. Quando o sintoma é intenso ou persistente, a avaliação profissional ajuda a identificar a causa e definir uma conduta mais adequada.

6. Intestino irregular

Constipação, gases, inchaço abdominal, diarreia recorrente e desconfortos digestivos podem indicar desequilíbrios na saúde intestinal. “O intestino tem papel importante na absorção de nutrientes, na imunidade, no metabolismo e até na produção de substâncias relacionadas ao bem-estar. Por isso, sintomas digestivos frequentes não devem ser ignorados”, explica a Dra. Mayza Araújo.

7. Baixa imunidade

Infecções frequentes, gripes recorrentes, recuperação lenta e sensação constante de vulnerabilidade podem indicar que o sistema imunológico precisa de atenção. A imunidade é influenciada por sono, alimentação, níveis de estresse, vitaminas, minerais, saúde intestinal, atividade física e presença de doenças ou inflamações.

Avaliação individualizada é essencial

Embora esses sinais possam indicar desequilíbrios no organismo, eles não devem ser usados para autodiagnóstico. Cada pessoa tem uma história, uma rotina, uma composição corporal e necessidades específicas. Segundo a Dra. Mayza Araújo, a avaliação individualizada permite investigar as causas dos sintomas com mais precisão e construir estratégias de cuidado mais seguras e eficazes. “O objetivo da saúde integrativa é promover saúde de forma personalizada, unindo ciência, prevenção, acompanhamento profissional e mudanças sustentáveis no estilo de vida”, destaca.

Ao perceber sintomas persistentes, o mais indicado é buscar orientação especializada. Cuidar da saúde de forma preventiva pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, favorecer o emagrecimento saudável, melhorar a performance e evitar que pequenos desequilíbrios evoluam para problemas maiores.

Por Camila Pessanha