7 receitas veganas para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para celebrar o amor e a conexão com aquela pessoa especial em nossa vida. E não há melhor maneira de expressar nosso amor do que compartilhar uma refeição deliciosa e vegana. Por isso, a seguir, confira 7 receitas que vão deixar a sua pessoa amada encantada com o sabor!

Espaguete com brócolis

Ingredientes

250 g de espaguete

Floretes de 1 brócolis

2 colheres de sopa de cebolinha fatiada

1 colher de sopa de gergelim preto

3 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte o brócolis e refogue por 3 minutos. Despeje o vegetal refogado sobre o espaguete e mexa para incorporar. Desligue o fogo e polvilhe com cebolinha e gergelim. Sirva em seguida.

Farofa de banana-da-terra

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 cebola picada

2 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas

2 jilós cortados em rodelas finas

Azeite de oliva, azeitonas picadas, molho de soja e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o jiló e doure. Acrescente as bananas-da-terra e as azeitonas e misture. Refogue por 4 minutos. Regue com o molho de soja e coloque a farinha de mandioca. Mexa até dourar. Tempere com sal e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Tartar de abacate com manga e tomate (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Tartar de abacate com manga e tomate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

cortada em cubos Polpa de 1 manga cortada em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacate, a manga, o tomate, o suco de limão, o azeite de oliva e o sal e mexa delicadamente para não desmanchar os cubos. Após, com o auxílio de um aro de metal, modele o tartar e pressione levemente com uma colher. Desenforme e finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Fricassê de legumes

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 xícara de chá de vagem picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de creme de leite de amêndoas

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Batata-palha para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em panelas diferentes, coloque a cenoura, a batata e a vagem. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o milho-verde, a ervilha, os legumes cozidos, o amido de milho dissolvido e o creme de leite. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Disponha em uma travessa e polvilhe com batata-palha. Sirva em seguida.

Risoto de tomate (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Risoto de tomate

Ingredientes

1 1/4 de xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de pinoli

2 tomates sem sementes e picados

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sobremesa de ervas finas

1 l de caldo de legumes

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o óleo em fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até que comece a soltar água. Junte o arroz e refogue até que fique transparente, mexendo sempre. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, o suficiente para cobrir o arroz, e misture. Repita esse processo até que os grãos fiquem cozidos. Desligue o fogo e coloque o azeite de oliva e o pinoli. Mexa para incorporar e sirva em seguida.

Caruru

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e socados

4 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de coentro picado

1 xícara de chá de tofu drenado e picado

500 g de quiabo cortado em rodelas

2 xícaras de amendoim torrado, descascado e triturado

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de azeite-de-dendê

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente os tomates e refogue até soltar água. Junte o tofu e o quiabo e misture. Tempere com sal e coloque a água. Assim que o quiabo estiver macio, disponha o amendoim e o azeite de dendê. Mexa para incorporar e desligue o fogo. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de molho de tomate

400 ml de leite de castanha-de-caju

500 g de cogumelo champignon fatiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

5 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de cebolinha picada

3 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até dourar. Junte o tomate, o grão-de-bico e o molho de tomate. Cozinhe até o tomate murchar, mexendo ocasionalmente. Em seguida, coloque o leite de castanha-de-caju, a mostarda, a salsinha e a cebolinha e misture. Tempere com sal e sirva em seguida.