7 receitas veganas para fazer no forno

Empada de proteína de sopa (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

É totalmente possível preparar receitas veganas no forno que sejam práticas e cheias de sabor. Com a variedade de vegetais disponíveis, o que não falta são opções para explorar no dia a dia. E o melhor de tudo é que, além de trazer mais nutrição às refeições, elas se adaptam a qualquer ocasião — seja para um almoço em família, um jantar especial ou até um lanche rápido.

Abaixo, confira como preparar 7 receitas veganas para fazer no forno!

Empada de proteína de soja

Ingredientes

Massa

  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de resíduo de soja
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Água

Recheio

  • 300 g de proteína de soja texturizada hidratada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde
  • Farinha de rosca para enfarinhar
  • Azeite de oliva para untar e pincelar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a mandioca e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite de oliva e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite de oliva, enfarinhe com farinha de rosca e cubra com a massa, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 dente de alho descascado
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 300 g de palmito
  • 50 g de azeitona verde sem caroço
  • 200 g de milho-verde
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até ficar homogêneo. Depois, disponha metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio na massa sobre a forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Escondidinho de lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 batatas descascadas, cozidas e amassadas
  • 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o leite de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque a lentilha e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

lasanha vegana servida em um prato branco
Lasanha de espinafre e cogumelo (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Lasanha de espinafre e cogumelo

Ingredientes

  • 500 g de massa de lasanha sem ovos e pré-cozida
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 200 g de espinafre
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 700 g de molho de tomate
  • 75 g de queijo vegano ralado
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até dourar. Em seguida, coloque o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma forma, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Cubra com uma camada de massa e espalhe metade da mistura de cogumelo e espinafre sobre ela. Repita as camadas, terminando com o molho de tomate. Polvilhe com queijo vegano e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Tomate recheado com quinoa e espinafre

Ingredientes

  • 6 tomates
  • 120 g de quinoa cozida
  • 240 g de espinafre picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 30 g de tomate seco picado
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, corte a tampa dos tomates e retire a polpa e as sementes. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Junte a quinoa, a polpa dos tomates, o suco de limão e o tomate seco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até que os ingredientes se incorporem.

Após, coloque os tomates vazios em uma assadeira untada com azeite de oliva. Recheie com a mistura de quinoa e espinafre, pressionando levemente para compactar. Cubra com as tampas dos tomates e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Almôndegas de abobrinha com quinoa em um recipiente bege, sobre uma mesa de madeira, acompanhadas de grãos de quinoa e fatias de abobrinha
Almôndega de abobrinha com quinoa (Imagem: esse | Shutterstock)

Almôndega de abobrinha com quinoa

Ingredientes

  • 1 abobrinha picada
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a abobrinha e refogue até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha em um processador. Bata até triturar bem e transfira para um recipiente. Adicione a quinoa, a farinha de aveia, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar.

Após, modele as almôndegas com as mãos e coloque-as em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Tofu assado com vegetais

Ingredientes

  • 500 g de tofu firme
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola descascada e cortada em pedaços grandes
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos médios e coloque-os em um recipiente. Adicione o molho de soja, o azeite de oliva, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e distribua em uma assadeira. Acrescente as cenouras, a abobrinha, o pimentão vermelho, a cebola e o alho e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o tofu esteja dourado e os vegetais macios, mexendo ocasionalmente para garantir que assem por igual. Sirva em seguida.

