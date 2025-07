Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A couve-flor é um verdadeiro tesouro gastronômico. Versátil e nutritiva, essa hortaliça é capaz de surpreender os paladares mais exigentes com suas diversas formas de preparo. E o mais interessante: é um ingrediente fácil de encontrar, o que faz dela o componente ideal tanto para o almoço quanto para o lanche da tarde ou jantar.

A seguir, confira 7 receitas surpreendentes com couve-flor!

Macarrão com molho de couve-flor

Ingredientes

500 g de macarrão tipo espaguete

tipo espaguete Floretes de 1 couve-flor

1 cebola descascada e picada

5 l de água

2 xícaras de chá de leite

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a couve-flor e refogue até dourar levemente. Desligue o fogo, reserve uma parte e o restante disponha em um liquidificador. Adicione o leite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Volte para o fogo médio e cozinhe por 10 minutos.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e transfira o macarrão para um refratário. Cubra com o molho de couve-flor e adicione o restante da couve-flor refogada. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

Risoto de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor triturados

1 pedaço de abóbora -cabotiá descascada, cozida e amassada

-cabotiá descascada, cozida e amassada 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

300 ml de caldo de frango quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade da manteiga e o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os floretes de couve-flor e refogue até começar a chiar. Acrescente o vinho branco e o caldo de frango e cozinhe por 5 minutos. Coloque a abóbora-cabotiá e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, disponha o restante da manteiga e o queijo parmesão sobre o risoto e misture. Sirva em seguida.

Purê de couve-flor com gengibre (Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock)

Purê de couve-flor com gengibre

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

1 batata descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e amassado

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga gelada

1 folha de louro

1 colher de chá de gengibre em pó

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-flor, a batata, o dente de alho e a folha de louro. Cubra com água e coloque sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e descarte a folha de louro. Disponha os ingredientes em um liquidificador e acrescente o leite. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para a panela e tempere com gengibre, sal e noz-moscada. Junte a manteiga e leve ao fogo médio até derreter, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha.

Torta de couve-flor cremosa

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

2 ovos

1 xícara de chá de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de requeijão cremoso

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de couve-flor (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Quibe de couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

600 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino branca moída, folhas de hortelã picadas e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o vegetal em um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa consistente.

Após, com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Frango com couve-flor

Ingredientes

1 peito de frango cortado em filés

Floretes de 1 couve-flor cozidos e triturados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate picado e sem sementes

picado e sem sementes 2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e o tomate e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a couve-flor e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o frango e sirva em seguida.

Ceviche de couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de couve-flor picados

1 tomate picado e sem sementes

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de coentro picado

1 pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a couve-flor e regue com suco de limão. Adicione o tomate, a cebola-roxa, o pimentão, o coentro, a pimenta dedo-de-moça e o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.