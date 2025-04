Na Sexta-feira Santa, é comum que muitas pessoas não consumam carne, seja por motivos religiosos ou tradições culturais familiares. Nesse dia, algumas receitas ganham grande destaque, sendo as preparações à base de peixe as mais populares. No entanto, há uma variedade de pratos deliciosos que podem ser desfrutados nesta ocasião.

Por isso, confira 7 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa!

Risoto de cogumelo

Ingredientes

300 g de cogumelo Paris fatiado

360 g de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

45 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e uma colher de manteiga leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até que os ingredientes estejam bem encorpados.

Junte o vinho branco ao arroz, mexendo constantemente, até secar. Enquanto isso, em uma panela grande, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Aos poucos, coloque o caldo de legumes no arroz e cozinhe até secar, mexendo constantemente. Repita o processo até que o arroz esteja al dente. Desligue o fogo, adicione o queijo parmesão e mexa para incorporar. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

180 g de cuscuz marroquino

marroquino 1 xícara de chá de caldo de legumes

1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos

1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

15 g de uva-passa

15 g de amêndoas fatiadas

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela pequena, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e despeje o caldo de legumes fervente sobre ele. Tampe e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido.

Em uma frigideira pequena, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as amêndoas e doure. Retire as amêndoas da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque a uva-passa e leve ao fogo médio por 1 minuto. Desligue o fogo e acrescente a uva-passa aos legumes refogados. Tempere com cominho em pó, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e adicione o cuscuz marroquino. Polvilhe com as amêndoas e decore com salsinha fresca picada. Sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra cortadas em rodelas grossas

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de coentro fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Junte as bananas-da-terra e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Regue com leite de coco e finalize com o azeite de dendê. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro picado. Sirva em seguida.

Lasanha de legumes

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas finas

1 berinjela cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 cebola descascada e cortada em rodelas finas

3 dentes de alho descascados e picados

240 ml de molho de tomate

180 g de queijo muçarela ralado

180 g de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as abobrinhas, as cenouras, a berinjela e o pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve.

Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Coloque uma camada de massa para lasanha por cima e adicione os legumes refogados. Cubra com molho de tomate e queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Ratatouille

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas

1 cebola descascada e cortada em rodelas finas

3 dentes de alho descascados e picados

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas finas

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 ramo de manjericão

1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões e refogue até que comecem a amolecer. Transfira a cebola, o alho e os pimentões refogados para o fundo de uma assadeira grande. Em seguida, faça camadas de berinjela, abobrinha e tomate sobre os pimentões, alternando entre eles e sobrepondo levemente.

Em um recipiente pequeno, coloque o extrato de tomate, o restante do azeite de oliva, o alecrim, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Sirva em seguida.

Tomate recheado com quinoa

Ingredientes

6 tomates

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cenoura descascada e picada

1 abobrinha descascada e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

45 g de salsinha fresca picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as tampas dos tomates e retire cuidadosamente a polpa e as sementes com uma colher. Reserve os tomates. Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve.

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho, a cenoura e a abobrinha e refogue até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Junte o milho-verde, a ervilha e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Desligue o fogo e misture os legumes refogados com a quinoa cozida. Coloque os tomates em uma assadeira e recheie-os generosamente com a mistura de quinoa e legumes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão ao pesto de castanha-do-pará

Ingredientes

250 g de macarrão penne

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/3 de xícara de chá de castanhas-do-pará

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Em um liquidificador, coloque o manjericão, as castanhas-do-pará, o alho, o queijo parmesão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um molho cremoso. Se preferir, adicione um pouco da água do macarrão para ajustar a textura. Misture o pesto ao macarrão ainda quente e mexa para incorporar. Sirva em seguida, com um fio de azeite e mais queijo ralado por cima.