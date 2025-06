O lanche da tarde é uma oportunidade perfeita para reabastecer o corpo com nutrientes essenciais e manter os níveis de energia durante o resto do dia. Quando se trata de escolher comidas saudáveis, é importante garantir que elas sejam equilibradas e contenham uma boa quantidade de proteínas, fundamentais para a construção e reparação muscular e para a saciedade.

Por isso, confira 7 receitas ricas em proteínas para o lanche da tarde!

Wrap de frango com abacate

Ingredientes

2 tortilhas integrais

integrais 100 g de peito de frango

1/4 de abacate cortado em fatias

2 folhas de alface

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Desligue o fogo, fatie e reserve. Nas tortilhas, distribua o abacate, o frango, as folhas de alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.

Bolinho de quinoa e vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 ovo

1/2 xícara de chá de brócolis picado

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e, com as mãos, modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Snack de grão-de-bico (Imagem: vm2002 | Shutterstock)

Snack de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o azeite de oliva e os temperos. Misture e espalhe os grãos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Donut de maçã com canela

Ingredientes

1 maçã descascada e ralada

descascada e ralada 1 ovo

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o óleo de coco e o açúcar mascavo e misture formar um creme. Acrescente a maçã ralada, a canela e a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas para donut. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e sirva em seguida.

Panqueca de banana e chocolate (Imagem: Olyina V | Shutterstock)

Panqueca de banana e chocolate

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de proteína em pó sabor chocolate

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Chocolate 70% cacau derretido

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a farinha de aveia, a proteína e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Despeje pequenas porções da massa na panela, formando discos, e cozinhe por 3 minutos de cada lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva as panquecas com o chocolate derretido por cima.

Muffin de banana e aveia

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de flocos de aveia

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque as bananas e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione os ovos, o leite e a essência de baunilha e misture até obter uma consistência homogênea. Em outro recipiente, coloque os flocos de aveia, as nozes, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture.

Depois, combine os ingredientes secos com os úmidos e misture até ficar homogêneo. Acrescente o sal e o mel e mexa para incorporar. Despeje a massa em formas para muffin untadas com óleo de coco, preenchendo cerca de 3/4 de cada forma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Cookie de chocolate com castanha-do-pará

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de proteína em pó sabor chocolate

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, o ovo e a pasta de amendoim e misture. Adicione a proteína em pó, os flocos de aveia e o fermento químico e mexa até formar uma massa cremosa. Acrescente a castanha-do-pará e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas e amasse com as mãos. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.