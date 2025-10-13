Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular.
A seguir, confira 7 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana!
Torta de brócolis com aveia
Ingredientes
- 1 gema de ovo
- 2 claras de ovo batidas em ponto de neve
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis picados
- 1 colher de sobremesa de farelo de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as claras em neve e o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Adicione as claras em neve e o fermento e mexa delicadamente para incorporar. Transfira para um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Almôndega de carne
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 100 g de farelo de aveia
- 2 ovos
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 340 g de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e salsinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Cubra com o molho de tomate e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com quinoa e cogumelo
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 pepino descascado e picado
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 300 g de cogumelo Paris fatiado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de açúcar
- Sal e folhas de rúcula a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a manteiga e derreta. Junte o cogumelo, o açúcar e o sal e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.
Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota
Ingredientes
- 1 dente de alho descascado e picado
- 200 ml de leite desnatado
- 1 ovo
- 10 colheres de sopa de farinha de lentilha
- 150 g de ricota amassada
- 1 1/2 xícara de chá de espinafre
- Azeite, sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, a farinha de lentilha, o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até soltar do fundo da panela. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre, o sal e a noz-moscada e refogue até murchar. Acrescente a ricota e misture. Recheie as massas de panqueca e enrole. Sirva em seguida.
Tofu com vegetais
Ingredientes
- 500 g de tofu cortado em cubos
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e gergelim torrado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, passe o tofu e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o tofu na panela e frite até dourar. Após, retire, disponha em um recipiente com papel-toalha e reserve. Na mesma panela, coloque os vegetais e frite até ficarem crocantes. Coloque em um recipiente, adicione o tofu e os demais ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Hambúrguer de frango com aveia
Ingredientes
- 350 g de peito de frango moído
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e bata até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Grão-de-bico assado com vegetais
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de grão-de-bico
- 3 batatas cortadas em cubos
- 2 tomates cortados em cubos
- 1 cebola cortada em rodelas
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.
Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico, a batata, o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, alho, azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire do forno, salpique a salsinha e sirva a seguir.