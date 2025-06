Com a crescente conscientização sobre os benefícios de uma alimentação baseada em vegetais, cada vez mais pessoas estão buscando alternativas saudáveis e sustentáveis para suas refeições. As receitas veganas com proteína vegetal, por exemplo, oferecem opções deliciosas e nutritivas, que não apenas satisfazem o paladar, mas também fornecem todos os nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada.

A seguir, confira 7 receitas ricas em proteína vegetal!

Bolo de lentilha

Ingredientes

1 cebola descascada e cortada em meia-lua

190 g de lentilha

2 folhas de louro

5 cravos-da-índia

3 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de molho de tomate

3 colheres de sopa de flocos de quinoa

2 colheres de sopa de sementes de chia

Sal, páprica doce, salsinha picada, tomilho e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha, as folhas de louro, os cravos-da-índia e a água e misture. Tampe a panela e cozinhe até a água secar. Enquanto isso, forre o fundo de uma forma para bolo inglês com molho de tomate e reserve.

Retire da lentilha as folhas de louro e os cravos-da-índia e, com cuidado, transfira a lentilha para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse e acrescente a quinoa, a chia, o sal, a salsinha, a páprica doce e o tomilho. Mexa para incorporar. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Arroz com castanha-de-caju

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral

4 xícaras de chá de caldo de legumes

100 g de castanha-de-caju tostada e picada

3 colheres de sopa de salsa picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Junte o caldo de legumes e o sal. Reduza o fogo e cozinhe até o caldo secar. Acrescente a castanha-de-caju e a salsa e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quinoa com cogumelo (Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock)

Quinoa com cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

300 g de cogumelo champignon

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a quinoa. Disponha em uma panela e cubra com a água. Leve ao fogo médio. Quando ferver, reduza o fogo e cozinhe com a panela semitampada por 15 minutos. Desligue o fogo e deixe a quinoa descansar com a panela tampada.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o cogumelo e refogue por 7 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a quinoa cozida e mexa para incorporar. Se necessário, ajuste o tempero. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Sopa de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

1/2 kg de grão-de-bico

1,4 kg de espinafre

150 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

100 ml de azeite de oliva

2 folhas de louro

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Após, escorra e lave o grão em água corrente. Disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura e formar uma espuma na superfície. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a espuma, adicione o azeite de oliva, a cebola, a cenoura, as folhas de louro, 2 dentes de alho e metade da salsinha. Cozinhe até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e, com cuidado, retire a cebola, a cenoura e uma colherada de grão-de-bico. Coloque em um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Reserve.

Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Junte as folhas de espinafre e escalde. Após, escorra e, com o auxílio de uma faca, pique as folhas e disponha na panela com o grão-de-bico. Junte a mistura do liquidificador à panela e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante do alho, a salsinha e o tomate e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com os grãos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Panqueca de avelã com calda de laranja (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

Panqueca de avelã com calda de laranja

Ingredientes

2 colheres de chá de xarope de bordo

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

25 g de avelã moída

Suco de 1 laranja

12 g de farinha de trigo integral

1 colher de chá de flocos de aveia

200 ml de leite de aveia

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de farinha de soja

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a farinha de soja e o fermento químico e misture. Acrescente a avelã moída, os flocos de aveia, a essência de baunilha, metade do xarope de bordo e o leite de aveia e misture até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer.

Aos poucos, com a ajuda de uma concha, coloque a massa sobre ela, espalhe e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em um recipiente, coloque o restante do xarope de bordo e o suco de laranja e misture. Despeje sobre as panquecas e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com gomos de laranja.

Queijo de amêndoas

Ingredientes

2 xícaras de chá de amêndoas

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 dente de alho descascado e amassado

4 colheres de sopa de óleo de coco

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as amêndoas, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira as amêndoas para um liquidificador e adicione os demais ingredientes, exceto os temperos. Bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata novamente para incorporar. Após, forre um recipiente com plástico-filme e disponha a mistura. Leve à geladeira por 8 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Farofa de proteína de soja com cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada hidratada

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Azeite de oliva, sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e a cenoura e refogue por 10 minutos. Acrescente farinha de mandioca e doure levemente. Desligue o fogo e tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.