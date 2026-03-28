As quiches são uma excelente opção para a Páscoa, trazendo praticidade, elegância e sabor à mesa. Versáteis e fáceis de preparar, elas combinam com o clima acolhedor da data e agradam diferentes paladares, podendo ser servidas tanto quentes quanto frias. Além disso, são ideais para compor um brunch, um almoço leve ou até mesmo um lanche especial.

Abaixo, veja 7 receitas práticas de quiches para a Páscoa!

1. Quiche de brócolis com queijo feta

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada cortada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

Floretes de 1 brócolis picados

picados 200 g de queijo feta cortado em cubos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

3 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e misture com a ponta dos dedos até virar uma farofa. Junte o ovo e mexa até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Faça furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o brócolis e o queijo feta sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e firmar o centro. Sirva em seguida.

2. Quiche de cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada cortadas em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

3 cebolas fatiadas em meia-lua

fatiadas em meia-lua 1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de açúcar mascavo

3 ovos

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a manteiga e mexa até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada e misture para dar liga. Modele no formato de uma bola e embrulhe em plástico-filme. Leve à geladeira por 20 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça a manteiga com o azeite de oliva em fogo baixo. Adicione as cebolas e refogue até dourarem. Acrescente o açúcar mascavo e continue cozinhando até caramelizar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Enquanto isso, bata os ovos com o creme de leite, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Distribua a cebola caramelizada sobre a massa pré-assada e cubra com a mistura de ovos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e firmar. Sirva em seguida.

3. Quiche de bacalhau

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada cortada em cubos

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 gema de ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

dessalgado, cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

3 ovos

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e o queijo parmesão. Adicione a manteiga e misture até virar uma farofa. Junte a gema de ovo e misture até formar uma massa firme. Modele no formato de uma bola e embrulhe em plástico-filme. Leve à geladeira por 20 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o bacalhau e a azeitona e refogue por 5 minutos. Tempere com pimenta-do-reino e coentro. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e o queijo muçarela até ficar homogêneo. Misture o bacalhau ao creme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C até firmar e dourar. Sirva em seguida.

Quiche de abobrinha (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

4. Quiche de abobrinha

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

80 g de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 200 g de queijo branco picado

3 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

Azeite de oliva, tomilho, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione o azeite de oliva e misture com as mãos até formar uma farofa. Acrescente o ovo e mexa até formar uma massa. Modele no formato de uma bola e embrulhe em plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Faça furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue as rodelas de abobrinha rapidamente, só até ficarem levemente macias. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos, o creme de leite, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e o orégano até ficar homogêneo. Distribua a abobrinha refogada sobre a massa pré-assada e espalhe os pedaços de queijo branco entre as rodelas. Despeje a mistura de ovos por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

5. Quiche de alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de iogurte natural

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 talos de alho-poró fatiados

fatiados 1 colher de sopa de azeite de oliva

3 ovos

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento químico e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o iogurte natural, mexendo até formar uma massa lisa e maleável. Abra a massa em uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o alho-poró refogado ao creme e despeje sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e o centro estar firme. Sirva em seguida.

Quiche de abóbora com nozes e azeitona (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

6. Quiche de abóbora com nozes e azeitona

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

1 colher de sopa de água gelada

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 3 ovos

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

Folhas de sálvia para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, o sal e o ovo. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Junte a abóbora-cabotiá, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo bem. Desligue o fogo e aguarde amornar. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e misture o queijo ralado. Acrescente o refogado de abóbora-cabotiá e mexa até formar um recheio cremoso.

Despeje o recheio sobre a massa e acrescente as nozes e a azeitona. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio firmar e a superfície dourar levemente. Retire do forno e aguarde amornar. Decore com as folhas de sálvia. Sirva em seguida.

7. Quiche de atum

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de água gelada

1 pitada de sal

1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água

Recheio

340 g de atum sólido ao natural escorrido

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 ovos

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite de oliva, o sal e a linhaça hidratada. Amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o tomate e o atum. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão. Distribua o refogado de atum sobre a massa e cubra com o creme de ovos. Leve ao forno preaquecido a 180º até dourar. Sirva em seguida.