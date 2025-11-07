7 receitas práticas de panqueca vegana

Seja no café da manhã ou lanche da tarde, as panquecas são sempre uma ótima opção. E se você segue uma dieta vegana ou simplesmente quer experimentar novas opções deste prato, o que não falta são alternativas sem ingredientes de origem animal, desde a clássica com banana e aveia até as inovadoras com vegetais.
Abaixo, confira como preparar 7 receitas de panqueca vegana irresistíveis!
Panqueca vegana de espinafre recheada
Ingredientes
Recheio
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- Polpa de 1 abacate fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 3 xícaras de chá de leite de soja
- 3 colheres de sopa de linhaça hidratada em 9 colheres de sopa de água
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira com o restante do azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo, recheie a panqueca com o espinafre e o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre ao meio e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana de banana com aveia e uva-passa
Ingredientes
- 1 banana descascada e amassada
- 1 colher de sopa de uva-passa
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a banana e a aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, acrescente as sementes de chia e o fermento químico e misture. Por último, coloque a uva-passa e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Panqueca vegana de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de alho-poró picado
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo vegetal para untar
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha e a água. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, escorra, lave os grãos em água corrente e disponha em um liquidificador. Adicione uma xícara de chá de água, o sal, o alho-poró, a páprica defumada e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa uniforme. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana doce de cenoura
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
- 1 cenoura descascada e picada
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana com vegetais
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de repolho fatiado
- 1 alho-poró fatiado
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o repolho, o alho-poró e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e refogue até secar. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de aveia, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, o fermento químico e uma pitada de sal e bata até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Recheie com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.
Panqueca vegana de chocolate com mirtilo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
- 2 colheres de sopa de açúcar demerara
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1 colher de sopa de óleo vegetal
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Mirtilo para servir
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o açúcar demerara, o fermento químico e o sal. Misture bem. Acrescente o leite de aveia, o óleo vegetal e o extrato de baunilha. Misture até formar uma massa lisa e homogênea, sem grumos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio untada levemente com óleo vegetal. Coloque uma concha da massa no centro da frigideira e espalhe delicadamente para formar a panqueca. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos, até que se formem bolhas na superfície. Vire com cuidado e doure o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo até terminar a massa, untando a frigideira sempre que necessário. Sirva as panquecas com o mirtilo.
Panqueca vegana de abobrinha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a abobrinha e a cebola. Acrescente o leite vegetal e o azeite e misture bem. Adicione a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha. Mexa até formar uma massa cremosa e uniforme. Por último, junte o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio untada com um fio de azeite. Coloque uma porção da massa e espalhe levemente. Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos, até dourar as bordas. Vire com cuidado e doure o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo até terminar toda a massa. Sirva em seguida.