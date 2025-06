O nhoque de batata-doce é uma alternativa deliciosa às opções tradicionais. Muito nutritivo, ele combina simplicidade, praticidade e sabor em um único prato. E o melhor: é perfeito para qualquer ocasião, especialmente durante a semana, quando um almoço ou jantar rápido é o desejo de qualquer um.

A seguir, confira 7 receitas práticas de nhoque de batata-doce!

Nhoque de batata-doce com tofu crocante

Ingredientes

Nhoque

500 g de batata-doce descascada e cozida

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Tofu

300 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

1 cenoura cortada em tiras

1 pimenta dedo-de-moça fatiada

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia, mas que não grude nas mãos. Faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços de nhoque. Em uma panela em fogo médio, cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Quando eles subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve.

Tofu e montagem

Seque bem os cubos de tofu com papel-toalha. Em uma tigela, tempere com molho de soja, alho em pó e pimenta-do-reino. Passe os cubos no amido de milho. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e grelhe até ficarem dourados e crocantes de todos os lados. Em um prato, adicione o nhoque ainda quente com os cubos de tofu, a cenoura fatiada e a pimenta dedo-de-moça. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de manteiga e sálvia

Ingredientes

1 kg de batata-doce descascada e picada

2 gemas de ovo

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

1 maço de sálvia

1 colher de sopa de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento para o molho. Espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o sal e as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e divida em porções, modele no formato de rolinhos e corte em pequenas bolinhas.

Depois, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, coloque o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Transfira para uma assadeira untada com óleo e reserve. Em uma frigideira, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, junte o nhoque, doure e reserve. Na mesma panela, coloque o restante da manteiga e aqueça. Acrescente as folhas de sálvia e refogue por 1 minuto. Junte um pouco da água do cozimento da batata-doce e mexa. Desligue o fogo, regue os nhoques com o molho e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce roxa

Ingredientes

150 g de queijo parmesão ralado

ralado 30 g de manteiga

40 g de amido de milho

200 g de farinha de trigo

1 ovo

1,2 kg batata-doce descascada e picada

10 g de salsa picada

150 g de farinha de trigo

50 g de farinha de semolina

Molho de tomate quente a gosto para servir

Água para cozinhar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o queijo e o ovo e misture. Junte o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de bolinhas e reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, disponha o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o molho de tomate.

Nhoque de batata-doce grelhado (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)

Nhoque de batata-doce grelhado

Ingredientes

250 g de batata-doce descascada

descascada 6 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

Azeite para fritar

Farinha de aveia para polvilhar

Modo de preparo

Em um papel-alumínio, disponha a batata-doce e enrole. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido para assar até ficar macia. Depois, retire o papel-alumínio, espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Coloque em um recipiente e acrescente a farinha de aveia, o sal e o azeite e mexa para incorporar.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de bolinhas e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os nhoques na panela e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida com o queijo ralado.

Nhoque de batata-doce recheado com queijo e presunto

Ingredientes

Nhoque

700 g de batata-doce descascada e cozida

2 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de presunto picado

1 colher de sopa de manjericão picado

500 g de molho de tomate quente

quente Água para cozinhar

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Acrescente a manteiga, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Junte a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais.

Recheio

Em um recipiente, coloque o queijo, o presunto e o manjericão e misture. Após, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, adicione o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, regue com o molho de tomate e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho branco e queijo gorgonzola (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Nhoque de batata-doce com molho branco e queijo gorgonzola

Ingredientes

Nhoque

6 batatas-doces descascadas e cozidas

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Óleo para untar

Água para cozinhar

Molho

400 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

150 g de queijo gorgonzola picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de nhoque e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione os nhoques e cozinhe até emergirem à superfície. Desligue o fogo, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite, o queijo gorgonzola, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o nhoque e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de abóbora e gengibre

Ingredientes

Nhoque

500 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água para cozinhar

Molho

300 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

1 pedaço de gengibre ralado

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Nhoque

Em uma tigela, coloque a batata-doce e misture com o azeite e o sal. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo até obter uma massa maleável, que não grude nas mãos, mas que ainda seja macia. Modele a massa em rolinhos e corte em pequenos pedaços. Em uma panela em fogo médio, cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Assim que subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o gengibre e deixe refogar por 1 minuto para soltar aroma. Coloque os cubos de abóbora-cabotiá e adicione água até cobrir parcialmente. Cozinhe até ficar bem macia. Depois, bata tudo com um mixer ou no liquidificador até obter um creme liso. Volte o creme para a panela e ajuste a textura com o leite de coco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o nhoque no prato, cubra com o molho de abóbora e gengibre. Finalize com a salsinha.