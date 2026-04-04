7 receitas práticas com frango para a Páscoa

Na celebração da Páscoa, é comum encontrar tradições alimentares que refletem simbolismos religiosos e culturais. Uma prática difundida é a privação de carne vermelha, sendo substituída pelo consumo de peixe. No entanto, é importante ressaltar que, para aqueles que preferem ou necessitam de alternativas, o frango, sendo uma carne branca, pode ser uma opção igualmente aceitável. Por isso, a seguir, confira 7 receitas deliciosas e práticas com frango para a Páscoa!

1. Frango assado com ervas e limão

Ingredientes

1 frango inteiro (aproximadamente 1,5 kg)

inteiro (aproximadamente 1,5 kg) Suco de 2 limões

1 limão cortado em rodelas

4 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, alecrim e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e o alecrim. Coloque o frango em uma assadeira e esfregue essa mistura nele. Coloque o limão cortado dentro da cavidade do frango. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

2. Salada de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango

1/2 xícara de chá de maionese

1/2 xícara de chá de uva sem semente cortada ao meio

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

picadas Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Alface para servir

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango e cubra com água. Coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra e aguarde amornar. Desfie o frango e disponha em um recipiente. Adicione a maionese, a uva e as nozes e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. Sirva sobre as folhas de alface.

3. Frango recheado com espinafre e queijo

Ingredientes

4 peitos de frango desossados e sem pele

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 dentes de alho descascados e picados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Retire do fogo e aguarde esfriar. Em um recipiente, misture o espinafre com os queijos. Corte uma fenda em cada peito de frango para formar uma bolsa. Recheie com a mistura de espinafre e queijo. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Frango caprese (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)

4. Frango caprese

Ingredientes

3 filés de peito de frango

2 xícaras de chá de tomate-cereja cortado ao meio

200 g de queijo muçarela fatiado

Manjericão, sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Doure os filés, cerca de 5 minutos de cada lado. Transfira-os para uma assadeira untada com azeite e cubra-os com queijo muçarela, tomate-cereja e folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que o queijo esteja derretido e borbulhante. Sirva em seguida.

5. Frango ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de mel

1/4 de xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione os filés de frango à frigideira e frite até dourar ambos os lados. Em um recipiente, misture a mostarda dijon, o mel e o caldo de galinha. Despeje essa mistura sobre os filés de frango e cozinhe por mais 7 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e decore com salsa. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango (Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock)

6. Arroz de forno com frango

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

250 g de creme de leite

170 g de requeijão

200 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o arroz cozido, o creme de leite e o requeijão e mexa até incorporar. Desligue o fogo e transfira a mistura para um refratário untado com azeite de oliva. Cubra com queijo muçarela e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar. Sirva em seguida.

7. Rocambole de frango recheado com queijo e cenoura

Ingredientes

500 g de frango moído

1 ovo

1/2 cebola descascada e ralada

2 colheres de sopa de farinha de rosca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

150 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 1 cenoura descascada e ralada

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango com o ovo, a cebola, a farinha de rosca, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde até formar uma massa uniforme. Após, sobre uma folha de papel-manteiga, abra a massa em formato retangular. Distribua o queijo muçarela e a cenoura ralada por cima, deixando uma pequena borda livre. Enrole formando um rocambole e transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.