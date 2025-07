7 receitas práticas com chia para o almoço

A chia é amplamente conhecida pelos diversos benefícios que proporciona à saúde. Aliada valiosa na alimentação, é rica em fibras, minerais, aminoácidos e ômega 3, contribuindo para o bom funcionamento do intestino e auxiliando no controle do colesterol e da glicemia (nível de açúcar no sangue). Além disso, sua versatilidade permite que seja facilmente incluída em diferentes preparações.

Por isso, a seguir, confira como preparar 7 pratos deliciosos e nutritivos com chia!

Hambúrguer de quinoa e chia

Ingredientes

150 g de quinoa cozida

30 g de farinha de aveia

20 g de aveia em flocos

1 colher de sopa de semente de chia

1/2 cebola descascada e ralada

2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

Páprica doce, sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

1 ovo

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano de prato e deixe descansar por 10 minutos. Depois, modele os hambúrgueres, coloque em um recipiente e leve ao congelador por 1 hora. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Frite os hambúrgueres dos dois lados até dourar. Sirva em seguida.

Salmão com abobrinha e chia

Ingredientes

3 filés de salmão

2 abobrinhas cortadas em tiras

4 colheres de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal grosso e pimenta-do-reino. Envolva o peixe no papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Depois, distribua as fatias de abobrinha em uma assadeira. Retire o salmão do forno, remova o papel-alumínio e coloque o peixe sobre a cama de abobrinha. Leve para assar por mais 20 minutos. Retire do forno e acrescente as sementes de chia. Para finalizar, adicione o azeite de oliva e o suco do limão. Sirva em seguida.

Quiche de queijo com espinafre e chia

Ingredientes

Massa

4 colheres de sopa de semente de chia

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

Recheio

3 ovos

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Folhas de 1 maço de espinafre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas

200 g de queijo minas frescal picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a semente de chia, o azeite de oliva e a água e deixe descansar por 10 minutos. Depois, adicione o sal e a farinha de trigo integral e misture até obter uma massa homogênea. Com a massa, cubra o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, adicione o ovo e misture. Coloque o recheio sobre a massa e junte o queijo picado. Cubra com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de legumes com chia (Imagem: Chocolate Noir | Shutterstock)

Panqueca de legumes com chia

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

1 abobrinha ralada e espremida

1/2 cebola descascada e picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de sementes de chia hidratada em 3 colheres de sopa de água

Azeite de oliva para untar

Sementes de girassol e salsinha para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a cenoura, a abobrinha, a cebola e a salsinha. Adicione a aveia em flocos, a semente de linhaça, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma e mexa para incorporar. Junte a semente de chia hidratada e misture até formar uma massa úmida e modelável.

Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Com o auxílio de uma colher, coloque porções da massa na frigideira, achatando levemente para formar as panquecas. Doure por 4 minutos de cada lado. Retire do fogo, disponha em um prato e decore com sementes de girassol e um ramo de salsinha fresca. Sirva em seguida.

Omelete com chia e espinafre

Ingredientes

2 ovos

1 colheres de sopa de semente de chia

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e cebola descascada e picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o sal, a pimenta-do-reino e a cebola. Adicione as folhas de espinafre e a semente de chia e misture. Após, disponha em uma frigideira antiaderente e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolinho de feijão-preto com chia (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Bolinho de feijão-preto com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de semente de chia hidratada em 2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de alho descascado e picado

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse o feijão-preto com um garfo e adicione os demais ingredientes. Misture até obter uma massa homogênea. Após, com as mãos, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhos. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Salada de cenoura com ricota e chia

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 200 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de semente de chia

Raspas de 1 limão

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture delicadamente todos os ingredientes até ficar homogêneo. Tempere a salada com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.