O peixe é considerado uma das proteínas mais completas, graças ao alto valor biológico e às gorduras boas, como o ômega 3. Os benefícios de uma dieta com esse alimento incluem a melhora da saúde cardiovascular, da função cerebral e até mesmo do humor.

A seguir, confira 7 receitas leves e saudáveis com peixe para o jantar!

Bacalhau assado com batata e tomate-cereja

Ingredientes

4 filés de bacalhau dessalgado

dessalgado 400 g de batata-bolinha

200 g de tomate-cereja

4 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de de chá de vinho branco

1/4 de xícara de chá de água

Água para cozinhar as batatas

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas-bolinha em água com sal até ficarem levemente macias, mas não totalmente cozidas. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande (que possa ir ao forno), aqueça metade do azeite em fogo médio e doure o alho. Adicione as batatas-bolinha e os tomates-cereja e refogue até dourar. Em um recipiente, tempere os filés de bacalhau com sal e pimenta-do-reino. Coloque-os sobre as batatas-bolinha e os tomates-cereja na frigideira. Em um copo, misture o vinho branco e a água e despeje sobre os ingredientes na frigideira. Regue com o restante do azeite de oliva. Leve a frigideira ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, ou até que o bacalhau esteja cozido e as batatas-bolinha estejam douradas. Sirva com a salsa picada.

Crepe com salmão defumado, ricota e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

200 g de salmão defumado fatiado

150 g de ricota amassada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 maço de espinafre

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, os ovos, o leite, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma pequena porção da massa e espalhe para cobrir o fundo da frigideira, formando um crepe fino. Cozinhe em fogo médio por 1-2 minutos de cada lado até dourar. Repita até terminar a massa.

Em uma tigela, misture a ricota com a cebolinha e tempere com pimenta-do-reino. Lave e seque bem o espinafre. Em seguida, coloque uma porção de ricota no centro do crepe, acrescente uma fatia de salmão defumado e folhas de espinafre. Dobre os crepes e sirva em seguida.

Papillote de tilápia com legumes

Ingredientes

4 filés de tilápia

1 cenoura cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 cebola-roxa cortada em rodelas finas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque cada filé de tilápia sobre um pedaço de papel-alumínio. Distribua os legumes por cima dos filés e tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, tomilho e suco de limão. Regue com azeite e feche bem o papel-alumínio, formando um envelope. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Salada de arroz com atum e legumes (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Salada de arroz com atum e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido e frio

cozido e frio 200 g de atum sólido ao natural escorrido e em pedaços

1 xícara de chá de milho-verde cozido

1 xícara de chá de ervilha cozida

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o arroz, o atum desfiado, o milho-verde, a ervilha, o pimentão vermelho e os tomates-cereja. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize adicionando a cebolinha e misture novamente. Sirva em seguida.

Panqueca assada de salmão

Ingredientes

300 g de filé de salmão

3 batatas descascadas e cozidas

descascadas e cozidas 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Cebolinha picada para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, cozinhe, em fogo médio, o filé de salmão em água com um pouco de sal por aproximadamente 10 minutos. Depois, escorra, desfie o salmão e reserve. Amasse as batatas cozidas em uma tigela grande. Adicione o salmão, a cebola, o alho, o ovo e a farinha de aveia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Modele porções da massa em formato de pequenas panquecas.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um pouco de azeite de oliva. Coloque as panquecas na frigideira, uma de cada vez, e cozinhe por cerca de 5-6 minutos de cada lado. Decore com a cebolinha e sirva.

Sopa de tilápia com legumes (Imagem: sri widyowati | Shutterstock)

Sopa de tilápia com legumes

Ingredientes

500 g de filé de tilápia cortado em cubos

2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Doure levemente a cebola e o alho. Adicione a cenoura e a batata. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa por 2-3 minutos. Despeje o caldo de legumes. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Coloque delicadamente o peixe na panela. Cozinhe por mais 8-10 minutos, até que o peixe esteja macio, mas sem desmanchar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

Rolinho de linguado com legumes

Ingredientes

300 g de filé de linguado

1 cenoura cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

4 folhas grandes de alface

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cenoura, a abobrinha e o pimentão até amolecerem levemente. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma tigela, tempere os filés de peixe com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio, grelhe os filés de linguado até que fiquem cozidos, mas ainda macios. Coloque cada filé sobre uma folha de alface. Acrescente o recheio dos legumes refogados sobre o peixe. Enrole delicadamente a folha de alface, envolvendo o peixe e os legumes, formando um rolinho firme. Sirva em seguida.